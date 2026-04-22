Phối hợp truyền thông chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026

Chiều 22/4, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có buổi làm việc với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) về việc phối hợp truyền thông chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thống nhất nhiều nội dung phối hợp tuyên truyền trọng tâm. Trong đó, nổi bật là việc phối hợp sản xuất, tiếp sóng và phát sóng Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Bính Ngọ 2026, diễn ra ngày 26/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

VTV8 sẽ phối hợp ghi hình, phát sóng các nghi lễ trước, trong và sau lễ dâng hương; đồng thời tiếp sóng toàn bộ nghi lễ chính từ Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trên kênh quảng bá VTV8 và các nền tảng số như VTVgo.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng phối hợp sản xuất, phát sóng Lễ hội văn hóa dân gian đường phố diễn ra ngày 24/4 tại Việt Trì. Đây là hoạt động giàu bản sắc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa dân gian, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách trong dịp lễ hội.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) đề xuất các chương trình phối hợp tuyên truyền.

Lãnh đạo Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Phòng Thư ký - Chương trình - Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Việc tăng cường phối hợp giữa VTV8 và Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Lễ hội đền hùng Truyền thông Sự kiện Giỗ tổ hùng vương phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ Dâng hương tưởng niệm Tây nguyên Miền trung
