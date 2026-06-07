Thời tiết ngày 7/6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ về đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày, khu vực này trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thời tiết phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực cần đề phòng nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ và hỏa hoạn do nền nhiệt cao kéo dài.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh khi xuất hiện mưa dông, nhất là tại khu vực vùng núi, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo baotintuc.vn