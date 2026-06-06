Giá vàng hôm nay 6/6: Vàng SJC có giá 149,2-153,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 6/6, giá vàng thế giới có giá 4.466,3 USD/oz. Vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 149,2-153,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 11,2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 149,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 153,2 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 5/6. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 149,2- 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Chiều 5/6, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 150,2-153,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 5/6, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 149,2-153,2 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 150.8-153,8 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 5/6 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng 18,8 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.466,3 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/6: 1 USD= 26.40,4 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, Giá vàng giao ngay tăng cao hơn vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Năm tại Mỹ, do giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng đô la Mỹ giảm giá đã hỗ trợ kim loại quý trước báo cáo việc làm tháng 5 vào thứ Sáu. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.477,70 USD/ounce, tăng 0,97%, trong khi giá bạc giao ngay đang giao dịch ở mức 73,955 USD, tăng 1,66% trong phiên.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng 13.000 lên 225.000 trong tuần kết thúc ngày 30/5, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 8.000 xuống còn 1,777 triệu trong tuần kết thúc ngày 23/5. Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp củng cố thêm nhận định rằng thị trường lao động đang nới lỏng ở mức độ nhỏ, nhưng chưa đủ để giải quyết cuộc tranh luận của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước khi công bố số liệu việc làm vào thứ Sáu.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính dẫn vào thị trường vàng, dầu mỏ, lãi suất và rủi ro chứng khoán. Lưu lượng giao dịch bị hạn chế đã duy trì mức phí rủi ro cao đối với dầu thô mặc dù giá dầu Brent kỳ hạn vẫn ở dưới 100 USD/thùng.

Theo VOV