Trưng bày tư liệu, hiện vật về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, từ ngày 17-27/4 (từ mùng 1-10/3 âm lịch), tại Bảo tàng Hùng Vương, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, diễn ra hoạt động trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các hiện vật cung tiến tiêu biểu đặc trưng phục vụ Nhân dân và du khách thập phương.

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật quý, mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như kiệu thờ, khí cụ, bát bửu phục vụ nghi thức thờ cúng Hùng Vương... Cùng với đó là những hiện vật cung tiến tiêu biểu, thể hiện lòng thành kính của các tổ chức, cá nhân hướng về cội nguồn dân tộc như lọ bạc, đĩa bạc, nậm rượu bạc, sách vàng, trống đồng, đàn đá, bình sứ, dàn chiêng...

Bên cạnh đó, hệ thống hình ảnh phong phú được giới thiệu tới công chúng, tái hiện sinh động quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm di tích tiêu biểu như: Cổng Trung tâm lễ hội, cổng đền (Đại môn), chùa Thiền Quang, giếng Mắt Rồng, hệ thống đường bậc lên núi Hùng, các bức phù điêu, Nhà Đại đoàn kết cùng nhiều di tích thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động trưng bày tạo sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động văn hóa trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; khẳng định sức sống, sự lan tỏa của tín ngưỡng trong cộng đồng; góp phần quảng bá sâu rộng những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa thời đại Hùng Vương và không gian văn hóa vùng Đất Tổ.

Đây cũng là dịp để tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Sự kiện tiếp tục khẳng định những nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Khánh Duy