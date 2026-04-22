Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, ngày 22/4, Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Thọ trao tặng 500 chiếc quạt mo cau thân thiện môi trường nhằm phục vụ du khách và góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh. Đây là đợt thứ 2 Hợp tác xã phối hợp với Tỉnh Đoàn tặng quạt mo cau cho du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, nâng tổng số lên 1.000 chiếc

Lãnh đạo Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco trao tặng 500 quạt mo cau cho Tỉnh đoàn Phú Thọ phục vụ du khách tại Lễ hội Đền Hùng.

Những chiếc quạt được làm từ mo cau tự nhiên, thiết kế đơn giản nhưng bền, nhẹ, phù hợp sử dụng trong điều kiện thời tiết nắng nóng dịp lễ hội. Đây không chỉ là vật dụng thiết thực giúp người dân và du khách giải nhiệt, mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hoạt động trao tặng quạt mo cau là một phần trong chuỗi chương trình đồng hành cùng lễ hội, hướng tới quảng bá các sản phẩm sinh thái địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh, phát triển bền vững, đồng thời tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách thập phương.

Lễ hội Đền Hùng hằng năm thu hút hàng triệu lượt người về dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng. Việc sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường như quạt mo cau không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải, mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với ý thức bảo vệ thiên nhiên, hướng tới một mùa lễ hội văn minh, xanh và bền vững.

Hoàng Hương