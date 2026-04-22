Sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt

Từ bao đời nay, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tín ngưỡng còn là điểm tựa của sự đoàn kết dân tộc, kết nối cộng đồng và hun đúc niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Đoàn rước cờ với sắc màu truyền thống trong nghi lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong tâm thức của người dân Việt Nam, các Vua Hùng luôn được tôn vinh là Thủy tổ của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các Vua Hùng không chỉ hiện diện trong sử sách, mà còn in đậm trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân.

Hằng năm, vào dịp Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm công lao dựng nước của các Vua Hùng. Theo thống kê của ngành Văn hóa, mỗi năm nơi đây đón khoảng 5,5 - 6 triệu lượt du khách và đồng bào về tri ân các bậc tiền nhân.

Dòng người thành kính dâng hương nơi Đất Tổ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Hiện nay, trên cả nước có gần 1.500 di tích thờ các Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương, tập trung nhiều nhất tại Phú Thọ. Những ngôi đền, miếu ấy đã trở thành không gian văn hóa tâm linh quan trọng, nơi người dân gửi gắm niềm tin và lòng thành kính đối với cội nguồn dân tộc.

Điểm đặc sắc của Tín ngưỡng thờ cúng

Hùng Vương là tính cộng đồng sâu sắc. Không dừng lại ở nghi lễ tâm linh, tín ngưỡng này còn gắn liền với các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú của người dân.

Du khách Đường Tống Kim Liên - phường Vĩnh Phúc chia sẻ: Là người dân Đất Tổ, chúng tôi luôn tự hào và ý thức sâu sắc về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Mỗi dịp Giỗ Tổ, gia đình tôi đều lên dâng hương tại Đền Hùng, để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng và giáo dục con cháu về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đây không chỉ là tín ngưỡng mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nhắc nhở mỗi người dân đất Việt luôn hướng về nguồn cội.

Anh Trần Thế Công - du khách đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Dù không sinh sống ở Phú Thọ, nhưng mỗi dịp Giỗ Tổ, gia đình tôi đều chuẩn bị mâm lễ để về dâng hương. Với gia đình tôi, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần, giúp các thế hệ trong gia đình thêm gắn bó và cùng nhau hướng về tổ tiên. Đó cũng là cách để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại.

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động dâng hương, rước kiệu, tổ chức lễ hội truyền thống, biểu diễn văn nghệ dân gian... Qua đó, tinh thần hướng về cội nguồn được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, các loại hình văn hóa dân gian như hát Xoan, hát Ghẹo gắn với thời đại Hùng Vương được bảo tồn và phát huy trong các lễ hội. Đây không chỉ là những giá trị nghệ thuật độc đáo, mà còn là phương thức truyền tải lịch sử, truyền thống của dân tộc qua nhiều thế hệ.

Chính sự tham gia tích cực của cộng đồng đã giúp Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương luôn được gìn giữ bền vững. Trong mỗi nghi lễ, hoạt động lễ hội, người dân được thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và cùng nhau vun đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này khẳng định giá trị đặc sắc của tín ngưỡng trong đời sống văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong xã hội hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống càng trở nên quan trọng. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là di sản tâm linh, mà còn là nguồn lực văn hóa góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong cộng đồng.

Những năm gần đây, nhiều di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật thời đại Hùng Vương đã được quan tâm tu bổ, tôn tạo. Các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, đảm bảo việc gìn giữ các nghi thức cổ truyền, đồng thời phù hợp với đời sống xã hội hiện đại. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ được chú trọng. Thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Thờ cúng các Vua Hùng, thờ cúng Thủy tổ của dân tộc là biểu tượng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ. Việc gìn giữ và phát huy giá trị của tín ngưỡng cũng chính là cách để chúng ta bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển.

Ngày nay, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Mỗi dịp Giỗ Tổ, từ trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng hướng về Đất Tổ với niềm thành kính và tự hào. Những nén hương dâng lên các Vua Hùng không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với tổ tiên, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vì thế vừa là di sản văn hóa, vừa là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Dương Chung