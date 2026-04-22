Nghi thức tế lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026. Đội tế xã Hy Cương đã thực hiện nghi thức Tế lễ, thể hiện lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng đối với Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đây là hoạt động mở đầu quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngay từ sáng sớm, không gian khu vực đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trở nên rực rỡ hơn với đoàn rước lễ vật dâng lên Đức Quốc Tổ.

Đội tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội dẫn đầu đoàn rước.

Đoàn rước hương hoa, lễ vật dâng đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đội tế xã Hy Cương được vinh dự thực hiện Nghi lễ tế tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Cụ Nguyễn Văn Thử được chọn làm chủ tế.

Lễ tế Đức Quốc Tổ được thực hiện theo nghi thức truyền thống do Đội tế nam xã Hy Cương đảm nhiệm, tái hiện lại nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Đất Tổ.

Chủ tế dâng hương, hoa, đăng lên ban thờ.

Chủ tế Nguyễn Văn Thử đọc văn tế...

... tri ân công đức trời biển của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Sau lễ tế, Chủ tế tiến hành hóa sớ và kính cẩn bái Tổ, kết thúc phần nghi lễ truyền thống.

Các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hương tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

