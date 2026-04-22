Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền Hùng

Trong không gian văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Phú Thọ những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, đồng bào Mường đến từ các xã Mường Động, Mường Vang, Dũng Tiến, Văn Miếu, Lai Đồng, Xuân Đài đã mang đến cho du khách thập phương những tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc, đậm đà bản sắc.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục trình diễn dân gian như trình diễn chiêng Mường, múa sênh tiền, hát ví, hát rang, đâm đuống, múa bông, múa sạp... Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện kỹ năng trình diễn mà còn gửi gắm đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng người Mường. Qua từng lời ca, điệu múa, người xem cảm nhận được khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và lòng biết ơn đối với tổ tiên, cội nguồn dân tộc.

Hoạt động trình diễn văn hóa của đồng bào Mường không chỉ góp phần làm phong phú chuỗi sự kiện trong dịp Lễ hội Đền Hùng mà còn là dịp quan trọng để quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Qua đó, giúp du khách thêm hiểu và trân trọng sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngTiếng chiêng mời gọi du khách trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu trong ngày hội.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngĐiệu múa bông uyển chuyển của cô gái Mường Vang.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngĐiệu múa truyền thống cùng sắc phục rực rỡ, tạo nên bức tranh văn hóa giàu sức sống giữa vùng Đất Tổ.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngTiếng chiêng Mường của phụ nữ từ Mường Động lần đầu tham gia Hội trại văn hoá phục vụ du khách trẩy hội Đền Hùng.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngNhịp chiêng của phụ nữ Xuân Đài.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngĐiệu ngoắt ngoe đặc trưng của đồng bào Mường.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngĐội văn nghệ dân gian xã Dũng Tiến giới thiệu sản phẩm thủ công được làm từ đôi bàn tay khéo léo.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngNhững chiếc chiêng Mường được biến tấu trong các điệu múa khác nhau của đồng bào Mường.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngTrang phục rực rỡ của các cô gái Mường tô điểm thêm sắc màu cho không gian văn hóa Mường.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngĐội văn nghệ dân gian xã Minh Hòa trình diễn phục vụ đồng bào và du khách trong dịp Giỗ Tổ.

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền HùngDu khách và các nghệ nhân văn hóa dân gian cùng giao lưu văn nghệ, múa sạp tạo không khí vui tươi, rộn ràng.

Phương Thanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sắc màu Dân tộc Mường Lễ hội đền hùng Giỗ tổ hùng vương Đất Tổ Nghệ thuật Cộng đồng Du khách Đồng bào Chương trình
