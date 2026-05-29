Tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu - lan toả giá trị văn hoá truyền thống

Trong không gian cổ kính, trang nghiêm của đình làng Dữu Lâu, phường Việt Trì vừa diễn ra sự kiện văn hóa đặc sắc: “Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu”. Đây là năm đầu tiên ngày giỗ Tổ nghề bếp Việt được tổ chức quy mô lớn sau sự kiện sáp nhập 3 tỉnh, quy tụ hàng trăm đầu bếp, nghệ nhân, cùng các doanh nghiệp và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực từ khắp mọi miền đất nước.

Các đầu bếp dâng mâm lễ tri ân sâu sắc vị Tổ nghề ẩm thực Việt Nam - Hoàng tử Lang Liêu (Hùng Chiêu Vương).

Hành trình trở về Đất Tổ thiêng liêng không chỉ là dịp để các thế hệ làm nghề tri ân sâu sắc vị Tổ nghề ẩm thực Việt Nam - Hoàng tử Lang Liêu (Hùng Chiêu Vương), mà còn là cơ hội mạnh mẽ để quảng bá, lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc từ truyền thống đến hiện đại. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên đình làng Dữu Lâu đã ngập tràn trong sắc phục trắng truyền thống của các đoàn đầu bếp đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Hòa trong làn khói hương trầm nghi ngút và bầu không khí vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, các mâm lễ vật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trang trọng dâng lên trước chính điện. Các mâm lễ mang đậm nét văn hóa vùng miền độc đáo, từ những sản vật truyền thống gắn liền với vùng Đất Tổ như gà nhiều cựa, xôi ngũ sắc, lợn mán sấy, cho đến những đặc sản nức tiếng muôn phương như bánh tôm Hồ Tây, bánh cốm Hà thành, chả mực Quảng Ninh, bánh đậu xanh Hải Dương, phở bò gia truyền, hay cơm lam Tây Bắc, sữa chua Mộc Châu, heo sữa quay, tôm hùm... Mỗi món ăn, mỗi sản vật dâng lên ban thờ đều chứa đựng tấm lòng thành kính, nghĩa tình sâu nặng của những người con từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về cội nguồn.

Các cụ cao niên dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của Hoàng Tử Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương.

Trong dòng chảy lịch sử và tâm thức của người Việt, Hoàng tử Lang Liêu không chỉ là một nhân vật gắn liền với truyền thuyết thời Hùng Vương mà Ngài đã chính thức được tôn vinh là “Vua Tổ nghề ẩm thực - Người sáng lập ra nền Văn hóa ẩm thực Việt Nam”. Từ câu chuyện hiếu thảo, giản dị dùng hạt gạo quê hương để sáng tạo nên chiếc bánh chưng vuông tượng trưng cho Đất mẹ bao dung và chiếc bánh giầy tròn tượng trưng cho Trời cao ôm ấp, Ngài đã đặt nền móng cho một triết lý ẩm thực gắn kết sâu sắc với gia đình, cội nguồn và bản sắc dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những sợi lạt tre buộc nghĩa đồng bào và lớp lá dong xanh bọc tình cốt nhục trong chiếc bánh truyền thống vẫn luôn là biểu tượng nhân văn độc đáo, nhắc nhở thế hệ mai sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Các mâm cúng lễ dâng lên Hoàng tử Lang Liêu được các nghệ nhân trang trí đẹp mắt.

Điểm nhấn đặc biệt và xúc động tại buổi lễ chính là sự hiện diện của những đoàn đầu bếp vượt ngàn dặm xa xôi từ phương Nam trở về. Theo ông Trần Nhật Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp tỉnh An Giang, đối với những người làm nghề, hành trình dâng hương này không đơn thuần là một nghi lễ nghề nghiệp, mà là dịp để nhìn lại cội nguồn văn hóa của nghề mình đang theo đuổi. Đến với Đất Tổ lần này, bên cạnh hương hoa, bánh chưng, bánh giầy theo nghi thức truyền thống, điểm nhấn đặc biệt trong mâm lễ của đoàn An Giang chính là những đặc sản mang đậm phong vị của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn đã tỉ mỉ chuẩn bị các mâm quả tươi được kết tạo hình nghệ thuật bắt mắt từ các sản vật quê hương như “da cá basa sấy khô” được trưng bày trang trọng dưới chiếc nón lá truyền thống. Sự xuất hiện của những sản vật này mang ý nghĩa như một báo cáo thành quả lao động, thể hiện sự giao thoa tinh hoa ẩm thực vùng miền và tấm lòng thủy chung, son sắt của người con phương Nam hướng về Đất Tổ.

Không chỉ thu hút giới chuyên môn, lễ dâng hương còn đón nhận sự quan tâm của nhiều du khách thập phương. Anh Nguyễn Hoàng Minh - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Tôi thực sự bất ngờ trước quy mô và sự trang nghiêm của buổi lễ. Được tận mắt ngắm nhìn các mâm lễ vật tinh hoa của cả ba miền, tôi càng thêm tự hào về sự phong phú của ẩm thực nước nhà. Câu chuyện bánh chưng, bánh giầy của Hoàng tử Lang Liêu vốn rất quen thuộc từ thuở nhỏ, nhưng ở không gian này, được trải nghiệm nghi lễ truyền thống, tôi mới thấu hiểu sâu sắc triết lý âm dương và đạo hiếu của tổ tiên truyền lại.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Biết - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Trì đã nhấn mạnh và khẳng định công đức lớn lao của bậc tiền nhân. Trong bài chúc văn nhắc lại thuở xưa khi Đức Vua cha mở hội truyền ngôi, trong khi các hoàng tử đua nhau tìm sản vật quý hiếm phương xa thì riêng Hoàng tử Lang Liêu đã lấy hạt gạo quê hương làm gốc, lấy tấm lòng hiếu nghĩa làm trọng để rạng danh bờ cõi, mang lại quốc thái dân an. Đảng, chính quyền và Nhân dân phường Việt Trì sẽ đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, quyết tâm giữ gìn mạch nguồn di sản và bảo tồn, tôn tạo ngôi miếu thiêng thờ phụng Hoàng tử Lang Liêu mãi mãi trường tồn.

Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu đã khép lại, các đại biểu, cộng đồng đầu bếp và Nhân dân thành kính dâng hương, lễ vật, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu và muôn dân hạnh phúc. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh giá trị lịch sử và khẳng định niềm tự hào nghề nghiệp, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ẩm thực, đầu bếp và du lịch Việt Nam trong việc mang tâm sức, trí tuệ để bảo tồn, phát triển và nâng tầm tinh hoa ẩm thực Việt. Từ hạt gạo giản dị của Người năm xưa, ẩm thực Việt hôm nay đang tiếp tục vươn tầm thế giới, kết nối triệu trái tim và tỏa sáng nét đẹp văn hóa ngàn năm của dân tộc.

Hương Lan