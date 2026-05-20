Sắc màu văn hóa, nghệ thuật Lạc Hồng về những vùng đất khó

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, Nhà hát Lạc Hồng đã tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những đêm diễn rực rỡ ánh đèn không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và gắn kết tình đoàn kết cộng đồng.

Các diễn viên Đoàn nghệ thuật các dân tộc (Nhà hát Lạc Hồng) biểu diễn phục vụ Nhân dân xã Cao Phong.

Cùng các cán bộ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng, chúng tôi có mặt tại Sân vận động cụm xã Hợp Phong cũ (nay thuộc xã Cao Phong), không khí trở nên náo nhiệt. Ngay từ khi ánh hoàng hôn vừa khuất sau những rặng núi, hàng trăm người dân từ khắp các ngả đường, các xóm đã xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống hướng về sân vận động để đón chờ đêm diễn.

Đứng trong dòng người tấp nập, bà Nguyễn Thị Tình, 63 tuổi ở xóm Chằng Ngoài phấn khởi chia sẻ: Được xem chương trình văn nghệ của Nhà hát về biểu diễn, tôi và bà con trong xóm rất vui. Khi nghe thông báo, mọi người đã rủ nhau đi xem thật đông. Lâu lắm mới có hoạt động văn hóa quy mô và hay như thế.

Sự hào hứng của bà Tình cũng là tâm trạng chung của đông đảo khán giả. Những tràng pháo tay giòn giã, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của người già, con trẻ chính là phần thưởng vô giá đối với các nghệ sĩ, diễn viên sau những chặng đường dài.

Đông đảo người dân xã Cao Phong thưởng thức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Lạc Hồng biểu diễn.

Chuỗi chương trình phục vụ bà con tại xã Cao Phong được tổ chức trong 2 đêm liên tiếp, đem đến một bữa tiệc âm nhạc, vũ kịch đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trong đêm diễn đầu tiên, khán giả đã được hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm hơi thở của núi rừng do Đoàn nghệ thuật các dân tộc thể hiện.

Đêm diễn mở màn đầy ấn tượng với tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Nhịp sống đất Mường”, kế đó là những giai điệu hào hùng, sâu lắng như tốp ca nữ “Tiếng hát dâng Đảng”, đơn ca nam “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch”, song ca “Đất nước tình yêu” và tốp ca nam “Tổ quốc gọi tên mình”.

Khán giả còn được thưởng thức tiếng sáo vi vút qua bài độc tấu sáo “Tiếng rừng”, cùng ngắm nhìn nét văn hóa vùng cao qua điệu múa “Bức tranh thổ cẩm”. Đêm diễn tiếp tục cuốn hút với các ca khúc đơn ca, tốp ca như “Tình là sợi tơ”, “Gọi trăng”, “Tiếng hát bên khung dệt” và khép lại bùng nổ bằng tiết mục hát múa “Phú Thọ bừng sáng chào tương lai”.

Góp mặt trong đêm diễn mở màn đầy cảm xúc, diễn viên Mai Lan - người thể hiện thành công ca khúc “Tình là sợi tơ” xúc động bộc bạch: Đứng trên sân khấu lưu động giữa núi rừng Cao Phong, nhìn xuống thấy cán bộ, người dân vây kín, nghe những tiếng hò reo, vỗ tay của đồng bào, mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài như tan biến. Được mang tiếng hát phục vụ trực tiếp cho bà con vùng sâu, vùng xa là niềm hạnh phúc và tự hào đối với người nghệ sĩ. Sự đón nhận nồng nhiệt của bà con chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến.

Sang đêm thứ hai, sân khấu được tiếp nối bằng những làn điệu mượt mà, sâu lắng của Đoàn nghệ thuật truyền thống. Mở đầu bằng tổ khúc hát Chèo “Ngàn hoa dâng Đảng” đầy thành kính, chương trình nhanh chóng lôi cuốn các khán giả nhỏ tuổi bằng tiết mục múa rối cạn “Vũ điệu Tây Nguyên”.

Sự phong phú trong loại hình nghệ thuật tiếp tục được khẳng định qua tốp ca nam nữ “Đối ca sông cầu” (dân ca quan họ Bắc Ninh), hát chèo “Chuyến đò quê mẹ” và tiết mục múa rối cạn đậm chất dân gian Phú Thọ “Bắt ốc”. Đêm diễn càng về muộn càng say đắm với song ca “Tìm em trong chiều hội Lim”, điệu Hát Xoan cổ “Đối dẫy cách”, đơn ca “Về miền Phú Thọ” và khép lại trọn vẹn bằng hoạt cảnh chèo “Tát nước đêm trăng”.

Sự đan xen khéo léo giữa tiếng sáo rừng, điệu múa thổ cẩm vùng cao với tiếng trống chèo, múa rối cạn miền xuôi và các tiết mục giao lưu của các đội văn nghệ địa phương tạo nên một tổng thể vừa mới lạ, vừa hấp dẫn đối với đồng bào.

Các tiết mục đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật truyền thống (Nhà hát Lạc Hồng) biểu diễn phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy - Phó Giám đốc Nhà hát Lạc Hồng cho biết: Bám sát Kế hoạch của Sở VH,TT&DL về biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân miền núi năm 2026, Nhà hát Lạc Hồng đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng quý, từng đoàn. Đến nay, Nhà hát Lạc Hồng đã biểu diễn 26 đêm tại các xã khu vực Hoà Bình (đợt 1) và 10 đêm tại khu vực Vĩnh Phúc, thu hút trên 18.000 lượt người xem.

Chiến dịch lưu diễn lần này có mục đích rõ ràng và nhân văn: Đưa nghệ thuật chất lượng cao đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. Đồng thời, thông qua các làn điệu Xoan, chèo, tiếng trống hội, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc... Đặc biệt, thông qua các vở diễn, trích đoạn nghệ thuật ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Nhà hát lồng ghép tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, nâng cao nhận thức pháp luật và nếp sống văn hóa mới cho người dân.

Những đêm diễn tại các xã vùng sâu, vùng xa khép lại, nhưng những dư âm và tình cảm nồng ấm giữa nghệ sĩ với đồng bào vẫn còn mãi. Điều đó khẳng định vai trò cầu nối văn hóa của Nhà hát Lạc Hồng, tiếp thêm luồng sinh khí để bà con miền núi vững tin xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Hương Lan