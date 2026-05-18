Nhảy sạp lập kỷ lục trong đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 ngày 15/5, màn nhảy sạp với sự tham gia của 1.000 đôi nhảy sạp đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận lập kỷ lục “Sự kiện trình diễn nhảy sạp cộng đồng lớn nhất Việt Nam”.

Chương trình nhảy sạp cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức ngay trước lễ khai mạc tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Sự kiện có 1.000 đôi sạp, trong đó có 3.000 học sinh, sinh viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương tham gia.

Trong không khí lễ hội sôi động, 1.000 đôi sạp đã hòa chung bước nhảy trong nhịp gõ sạp và âm nhạc rộn ràng, tạo thành bức tranh văn hóa đa sắc màu sinh động, gắn kết cộng đồng.

Màn trình diễn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận lập kỷ lục ““Sự kiện trình diễn nhảy sạp cộng đồng lớn nhất Việt Nam”. Việc xác lập kỷ lục là một trong những điểm nhấn khởi động cho đêm nghệ thuật đặc biệt khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026, góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Nguyên giàu bản sắc đến du khách trong nước và ngoài nước.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 có chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây” đã mang đến cho khán giả và khách du lịch một đại tiệc mãn nhãn, đầy cảm xúc, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật: giao hưởng, nhạc kịch, drone light, 3D mapping.

Chương trình có ba chương: “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm gió ngàn”, “Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ”, tái hiện thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của vùng cao Việt Bắc - “Thủ đô gió ngàn” và bước chuyển mình phát triển của Thái Nguyên hôm nay.

