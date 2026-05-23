Mường Hoa giữ gìn và lan toả bản sắc văn hoá Mường

Với gần 99% dân số là đồng bào dân tộc Mường, xã Mường Hoa vẫn lưu giữ trọn vẹn những nét đẹp văn hoá truyền thống từ trang phục, ẩm thực đến trò chơi dân gian và nghề truyền thống. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xã phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhân dân xã Mường Hoa giữ gìn nghề thủ công truyền thống.

Hoà vào dòng người tấp nập từ mọi nẻo đường dẫn về Mường Hoa, chúng tôi đã có mặt tại Ngày hội văn hóa xã Mường Hoa và Lễ hội Chùa Kè năm 2026. Một không gian đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc Mường được mở ra trước mắt du khách. Dọc lối vào lễ hội, bà con bày bán những món ăn mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mường như: cá suối, rau đồ, cơm lam, bánh uôi... Các gian hàng bán đồ thủ công mây tre cũng thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham quan.

Điểm nhấn sinh động của ngày hội là sắc màu thổ cẩm truyền thống trên cạp váy phụ nữ xúng xính trẩy hội, rực rỡ trong các gian hàng trưng bày... Đặc biệt, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa xã Mường Hoa và Lễ hội Chùa Kè năm 2026 đều mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mường như màn trình tấu chiêng Mường của 250 nghệ nhân, thi hát đối. Các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đánh mảng, đi cà kheo... cũng góp phần tái hiện một cách sinh động và trọn vẹn đời sống văn hoá của bà con dân tộc Mường.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa cho biết: Việc tổ chức Ngày hội văn hóa xã Mường Hoa và Lễ hội Chùa Kè năm 2026 nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường và nền “Văn hoá Hoà Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất; quảng bá nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Mường nói riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã nói chung đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là một trong số các hoạt động nổi bật được xã Mường Hoa tổ chức thực hiện sau khi xã mới được thành lập để hiện thực hoá mục tiêu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số.

Xã Mường Hoa sau sáp nhập đã mở ra không gian, dư địa phát triển mới, xã được quy hoạch trong vùng lõi Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Đây là cơ hội, tiềm năng lớn để xã chuyển dịch kinh tế nông nghiệp thuần nông sang hướng phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Hoa cũng xác định một trong bốn đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới là phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Ẩm thực dân tộc Mường trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách khi đến với Mường Hoa.

Sau sáp nhập, xã Mường Hoa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy bản sắc, không gian văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn. Tập trung khôi phục các phong tục tập quán, lễ hội, nghề thủ công, mo Mường, chữ viết, tiếng nói, trang phục truyền thống, kiến trúc nhà sàn, các làn điệu dân ca... Tăng cường đào tạo người dân địa phương làm du lịch cộng đồng, vừa giữ gìn văn hóa, vừa nâng cao thu nhập.

Xã chú trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hoá; đồng thời tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút khách du lịch. Đặc biệt, địa phương tập trung thúc đẩy phát triển dịch vụ - du lịch vùng hồ sông Đà đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Mường, kết hợp phát huy giá trị Di tích quốc gia Động Thác Bờ, Động Hoa Tiên và Hang Bưng.

Xã Mường Hoa có 5 dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đã và đang được đầu tư xây dựng, trong đó có 1 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 40 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ. Việc xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương kết hợp với phát triển du lịch từng bước được nâng lên. Hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa đặc trưng của Mường Hoa được truyền thông mạnh mẽ đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng, Mường Hoa đang chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lễ hội tâm linh, văn hóa truyền thống nhằm tạo điểm nhấn, nâng cao giá trị trải nghiệm và sức hấp dẫn của địa phương. Từng bước phấn đấu du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu, giảm nghèo, tạo ra nhiều việc làm và có thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Xã phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng trên 100.000 lượt khách, doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Xã sẽ tập trung bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội Chùa Kè; từng bước thực hiện số hóa dữ liệu di tích, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống.

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng xã Mường Hoa trở thành địa phương phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa; giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú; gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Dương Liễu