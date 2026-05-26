Dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức Hoàng tử Lang Liêu

Ngày 26/5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức Hoàng tử Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương tại đình Dữu Lâu, phường Việt Trì. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo đầu bếp, du khách thập phương và người dân địa phương.

Các cụ cao niên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Việt Trì dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của Hoàng Tử Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương.

Dữu Lâu là vùng đất cổ thuộc kinh đô Văn Lang thời các Vua Hùng dựng nước. Nơi đây lưu giữ nhiều di tích thờ tự các Vua Hùng và các bậc tiền nhân thời đại Hùng Vương. Trong đó có ngôi miếu cổ thờ Lang Liêu tại khu Dữu Lâu, phường Việt Trì.

Theo truyền thuyết và sử sách ghi lại, khi mừng thọ, nhân lấy việc đó để chọn người kế vị, Vua Hùng thứ 6 đã yêu cầu các con trai mỗi người làm một mâm cỗ để chọn ra người được nhường ngôi báu. Bằng tấm lòng hiếu thảo, Lang Liêu đã lấy gạo nếp thơm là sản phẩm lao động của mình để làm ra hai thứ bánh là bánh chưng, bánh giầy tượng trưng cho trời - đất và triết lý “âm dương ngũ hành” để dâng lên mừng thọ cha.

Vua Hùng thứ 6 thấy “bánh thì ngon, ý thì hay, tâm đức thì trong sáng” đã cảm kích và quyết định chọn Lang Liêu làm người kế vị, trở thành Vua Hùng thứ 7 - Hùng Chiêu Vương. Từ đó, tích bánh chưng, bánh giầy đã được Nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác, trở thành lễ vật cúng gia tiên của mọi gia đình Việt Nam.

Đông đảo đầu bếp trong và ngoài tỉnh dâng hương tri ân công đức Hoàng tử Lang Liêu.

Hằng năm, vào ngày 10 tháng 4 âm lịch, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của Lang Liêu Đại Vương. Lễ dâng hương được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Hoàng tử Lang Liêu; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Hương Lan