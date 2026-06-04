UBND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng lĩnh vực văn hoá, giáo dục

Chiều 4/6, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận hội nghị.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, bao gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh. Các di tích chỉ được xem xét bố trí kinh phí khi dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi đã được lập, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, đầu tư công, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo nghị quyết cũng xác định rõ nguyên tắc hỗ trợ đầu tư, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, kiến trúc, nghệ thuật của di tích; ưu tiên các di tích xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ hư hỏng, sụp đổ hoặc bị hủy hoại.

Về mức hỗ trợ, đối với di tích quốc gia đặc biệt, ngân sách tỉnh và nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ, tôn tạo, phục hồi theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh, ngân sách tỉnh cùng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ 85% kinh phí tu bổ, tôn tạo các hạng mục kiến trúc gốc theo dự án được phê duyệt; phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp xã bảo đảm.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng, tiêu chí lựa chọn di tích được hỗ trợ cũng như cơ chế phân bổ nguồn lực. Một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ hiện trạng các di tích trên địa bàn để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nhất là đối với các di tích có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí nguồn vốn đối ứng, quản lý, giám sát quá trình triển khai các dự án tu bổ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và phát huy giá trị di tích sau khi được phục hồi.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích là cần thiết nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của địa phương, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các sở, ngành; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí ưu tiên cụ thể, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm; làm rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên, trường năng khiếu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức học bổng cấp cho một học sinh/tháng bằng ba lần mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trường THPT công lập trên cùng địa bàn, tại thời điểm xét học bổng.

Đối với nghị quyết quy định mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh, trong năm học 2026-2027, học phí đối với bậc mầm non và tiểu học là 120.000 đồng/người học/tháng tại Vùng 1, 130.000 đồng/người học/tháng tại Vùng 2 và 150.000 đồng/người học/tháng tại Vùng 3. Đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, mức học phí tương ứng là 140.000 đồng, 160.000 đồng và 180.000 đồng/người học/tháng tại các Vùng 1, 2 và 3.

Lê Minh