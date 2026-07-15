Thiết chế văn hóa, thể thao - Điểm tựa nâng cao đời sống Nhân dân

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư, hoàn thiện, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tăng cường sự gắn kết trong Nhân dân.

Mỗi buổi chiều, tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố và sân thể thao trên địa bàn xã Thanh Sơn, không khí tập luyện lại diễn ra sôi nổi. Người cao tuổi, phụ nữ tham gia bóng chuyền hơi; thanh niên chơi bóng đá, cầu lông... Sau một ngày lao động, những điểm sinh hoạt cộng đồng trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Sơn thường xuyên rà soát, quản lý và phát huy công năng các thiết chế hiện có. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã đẩy mạnh xã hội hóa để chỉnh trang cảnh quan, bổ sung cơ sở vật chất, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hiện toàn xã có 25 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các nhà đa năng, sân vận động.

Nhờ được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa các thiết chế văn hóa, thể thao, người dân xã Thanh Sơn có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Đồng chí Trần Thanh Tùng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Sơn cho biết: “Địa phương xác định các thiết chế văn hóa, thể thao phải thực sự phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, xã chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác, khuyến khích các thôn, tổ dân phố duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo môi trường để Nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe”.

Từ sự quan tâm đầu tư và tổ chức hoạt động phù hợp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở ngày càng lan tỏa. Qua đó, người dân được thụ hưởng các giá trị văn hoá ngay tại cộng đồng. Bà Lê Thị Hậu - Tổ dân phố Hạ Sơn chia sẻ: “Có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, bà con có nơi sinh hoạt, tập luyện. Mọi người gặp gỡ thường xuyên hơn, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thêm đoàn kết, gắn bó trong tổ”.

Không chỉ tại xã Thanh Sơn, các địa phương trong tỉnh cũng quan tâm đầu tư, xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Với quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước được quan tâm xây dựng, nâng cấp. Các địa phương chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa để hoàn thiện nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của Nhân dân.

Đến nay, ở cấp tỉnh có hệ thống bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa - điện ảnh, trung tâm hỗ trợ cộng đồng, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh, quảng trường, công viên, công trình nhà văn hóa - nghệ thuật tỉnh và rạp chiếu phim. Ở cấp xã, toàn tỉnh có 501 nhà văn hóa, 189 trung tâm học tập cộng đồng, 114 nhà thi đấu đa năng, 349 sân vận động và 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao tại các làng văn hóa kiểu mẫu.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, các hoạt động thể dục, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, cầu lông, bóng bàn... phát triển rộng khắp. Nhiều môn thể thao dân tộc, truyền thống như: Kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, bơi chải, bắn nỏ, tung còn tiếp tục được khuyến khích, phát triển gắn với các lễ hội truyền thống.

Đến nay, tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 42,7%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,4%; toàn tỉnh có 2.350 câu lạc bộ thể thao đang hoạt động. Từ những sân chơi ở thôn, tổ dân phố, phong trào luyện tập thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu thường xuyên của nhiều người dân. Việc duy trì các câu lạc bộ, tổ chức giao lưu, thi đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.

Hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa còn được thể hiện qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phong phú, trở thành môi trường để những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, trao truyền và phát huy. Tuy nhiên, việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao không thể chỉ dừng ở số lượng công trình. Thực tế ở một số địa phương cho thấy, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, một số công trình chưa đạt chuẩn; điều kiện phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế...

Sân bóng đá xã Liên Châu trở thành điểm luyện tập thể thao quen thuộc, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh xác định tiếp tục phát triển đồng bộ, tích hợp và chuẩn hóa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở về quy mô xây dựng, trang thiết bị và phương thức hoạt động. Trong đó, chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất gắn với nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Cùng với ưu tiên nguồn lực ngân sách, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp cho phát triển văn hóa, thể thao.

Có thể thấy, khi được đầu tư và khai thác hiệu quả, các thiết chế văn hóa, thể thao đã ngày càng phát huy rõ vai trò trong đời sống cộng đồng. Từ những hoạt động sinh hoạt, luyện tập thường xuyên, nhà văn hóa, sân thể thao đã trở thành không gian chung của người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển.

Anh Thơ