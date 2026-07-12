Lan tỏa giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển ở Toàn Thắng

Xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xác định rõ điều đó, những năm qua, xã Toàn Thắng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Từ gia đình, khu dân cư đến các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền và phát triển du lịch đều có sự tham gia tích cực của người dân, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Phong trào thể dục, thể thao của xã Toàn Thắng phát triển mạnh mẽ.

Xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi gia đình

Điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở Toàn Thắng là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào ngày càng đi vào thực chất. Đến nay, hơn 91% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, gần 55% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Những con số này không chỉ phản ánh kết quả của phong trào thi đua mà còn thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng. Bà Bùi Thị Hương, người dân thôn Trăng Tà chia sẻ: "So với trước đây, đời sống tinh thần của bà con phong phú hơn nhiều. Nhà văn hóa thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, thể thao; mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sạch đẹp, đoàn kết".

Cùng với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Toàn Thắng ngày càng phát triển sâu rộng. Các sân chơi thể thao luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều, thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, hằng năm Toàn Thắng đều có vận động viên được tuyển chọn tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh và toàn quốc, góp phần khẳng định chất lượng phong trào thể thao quần chúng cũng như công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được xã quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì thường xuyên, bảo đảm truyền tải kịp thời các thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và giữ gìn an ninh trật tự.

Hiện nay, 95% gia đình trên địa bàn thường xuyên xem truyền hình và 95% hộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhờ đó, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đều được phổ biến nhanh chóng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và góp phần đưa các phong trào thi đua đi vào cuộc sống.

Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng phát triển

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng năm 2026 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài xã tham gia.

Không chỉ chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, Toàn Thắng còn khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh; giới thiệu tiềm năng, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm mở rộng liên kết và thu hút đầu tư. Trong đó, Thác Trăng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng Lễ hội Đánh cá - nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương - đã trở thành những điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách.

Riêng năm 2025, xã Toàn Thắng đón khoảng 50.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1,1 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn của địa phương trong việc gắn bảo tồn các giá trị văn hóa với phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Vũ Hùng - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, đời sống văn hóa là nền tảng để xây dựng con người và phát triển bền vững. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Có thể thấy, xây dựng đời sống văn hóa ở Toàn Thắng không chỉ dừng ở những danh hiệu hay các chỉ tiêu hoàn thành, mà đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương. Khi mỗi gia đình là một “tế bào văn hóa”, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo nền tảng để Toàn Thắng phát triển nhanh, bền vững.

Đinh Thắng