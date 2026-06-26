Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày gia đình Việt Nam

Tối 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Tam Đảo tổ chức Chương trình nghệ thuật tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Dự chương trình có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành và UBND xã Tam Đảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo Nhân dân được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, tình cảm gia đình và những giá trị nhân văn tốt đẹp. Xen kẽ là các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế. Các tiết mục được dàn dựng công phu, truyền tải sinh động thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp và vai trò của gia đình - nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người, giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, tạo nền tảng và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn