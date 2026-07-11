Khi văn hóa, thể thao gắn kết cộng đồng

Những đêm giao lưu văn nghệ rộn rã tiếng cười, các sân chơi thể thao luôn đông người tham gia, đời sống văn hóa ở xã Hội Thịnh đang ngày càng khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được duy trì thường xuyên không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe của Nhân dân mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bộ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hội Thịnh cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiếp tục rà soát, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Xã không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất mà còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở.

Toàn xã có 28/28 thôn có nhà văn hóa; trong đó 27 thôn có sân chơi thể thao được khai thác, sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, địa phương còn có 4 trung tâm văn hóa thể thao quy mô cấp xã. Đây là điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Người dân tập luyện, nâng cao sức khỏe tại khu thiết bị thể dục thể thao ngoài trời xã Hội Thịnh.

Hiện nay, các nhà văn hóa thôn không còn đơn thuần là nơi tổ chức hội nghị mà đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng đa chức năng. Tại thôn Phú Ninh, vào mỗi buổi chiều, sân nhà văn hóa luôn đông người đến tập luyện. Người cao tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh; thanh niên đá bóng; phụ nữ chơi bóng chuyền hơi; trẻ em vui chơi trong khuôn viên nhà văn hóa. Không khí sôi nổi ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi buổi chiều ở khu dân cư.

Ông Đồng Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ thôn Phú Ninh chia sẻ: Nhà văn hóa và sân thể thao của thôn hiện được sử dụng thường xuyên. Ngoài các cuộc họp, nơi đây còn là địa điểm tổ chức giao lưu văn nghệ, các giải thể thao quần chúng, sinh hoạt của các đoàn thể. Nhờ vậy, bà con có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cũng ngày càng được củng cố. Theo ông Tuyến, nhiều năm qua người dân luôn có ý thức giữ gìn cơ sở vật chất, thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên để công trình luôn sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng.

Không chỉ tạo dựng môi trường giao lưu, các thiết chế văn hóa, thể thao còn góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân. Nhiều người dân duy trì việc tập luyện mỗi ngày, coi đây là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật.

Ông Nguyễn Xuân Kỷ, Trưởng thôn Phú Ninh cho biết: Từ khi sân thể thao được đầu tư khang trang, tôi cùng nhiều người trong thôn duy trì thói quen đi bộ và luyện tập mỗi chiều. Sau một thời gian tập luyện, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cùng chung quan điểm, ông Phùng Văn Huỳnh, người dân thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương chia sẻ: Điều tôi thích nhất là không khí rất gần gũi. Mọi người đến đây không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, ai cũng vui vẻ, động viên nhau tập luyện. Sau những giờ lao động vất vả, được vận động và trò chuyện cùng bà con khiến cuộc sống thêm ý nghĩa.

Người cao tuổi xã Hội Thịnh hào hứng tham gia tập luyện bóng chuyền hơi trong không khí vui tươi, đoàn kết.

Bên cạnh các nhà văn hóa thôn, trung tâm thể thao, Hội Thịnh còn hình thành nhiều khu thể thao ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 8 sân bóng đá mini và 6 sân pickleball do tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, góp phần mở rộng không gian luyện tập thể thao cho Nhân dân.

Việc đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các thiết chế thể thao không chỉ giảm áp lực ngân sách mà còn tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dân, nhất là thanh, thiếu niên. Đây cũng là xu hướng phù hợp trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày càng tăng.

Những công trình ấy đang từng bước làm thay đổi nếp sống ở khu dân cư. Người dân có thêm địa điểm giao lưu, trẻ em có không gian vui chơi an toàn, người cao tuổi có nơi rèn luyện sức khỏe, các phong trào văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên. Từ đó, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Công trình thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư, lắp đặt đồng bộ, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục khai thác hiệu quả các thiết chế hiện có, Hội Thịnh sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp những công trình đã xuống cấp, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa, rèn luyện thể chất của Nhân dân.

Có thể khẳng định, từ những nhà văn hóa, sân chơi thể thao tại các thôn dân cư, Hội Thịnh đang từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở. Khi mỗi thiết chế được phát huy đúng công năng, mỗi người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đó chính là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Dương Chung