Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần người dân

Thời gian qua, Nhà hát Lạc Hồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tích cực triển khai nhiều chương trình biểu diễn lưu động. Những chuyến xe chở đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ, diễn viên đã mang nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với người dân nông thôn, miền núi, nhất là đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng biểu diễn tại xã Cao Phong.

Điểm nhấn trong hành trình mang văn hóa về cơ sở chính là hai đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà con Nhân dân xã Cao Phong. Cả hai đêm diễn đều thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Sân khấu lưu động tuy mộc mạc nhưng lung linh ánh đèn, hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ và người dân địa phương.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, đồng chí Nguyễn Thế Tùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cao Phong cho biết: Các đêm diễn của Nhà hát Lạc Hồng không chỉ là món quà tinh thần quý báu, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân, mà còn góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, khơi dậy lòng tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi người dân địa phương.

Trong các đêm diễn tại xã Cao Phong, Nhà hát Lạc Hồng đã mang đến chương trình nghệ thuật phong phú và hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là các tiết mục ca múa nhạc dân gian xen lẫn hiện đại đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp của con người Đất Tổ.

Bên cạnh đó, đêm diễn còn đan xen các tiết mục nghệ thuật truyền thống độc đáo như trích đoạn kịch ngắn, tiểu phẩm tuyên truyền, các màn biểu diễn múa rối tái hiện sinh động các tích trò cổ, diễn xướng dân gian gắn liền với đời sống lao động, sản xuất của Nhân dân. Sự chuẩn bị công phu về cả nội dung lẫn hình thức đã giúp các tiết mục trở nên gần gũi, dễ xem, dễ cảm và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Diễn viên Nhà hát Lạc Hồng biểu diễn phục vụ người dân và du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, tại phường Hòa Bình.

Hai đêm diễn thành công tại xã Cao Phong là minh chứng rõ nét cho kết quả hoạt động biểu diễn phục vụ Nhân dân của Nhà hát Lạc Hồng từ đầu năm đến nay. Thống kê trong 6 tháng đầu năm, Nhà hát đã tổ chức dàn dựng 33 chương trình nghệ thuật thuộc nhiều loại hình; tổng số 74 buổi biểu diễn, trong đó có 44 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện, hội nghị, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh (như tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ - 2026; phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026...). Đặc biệt, Nhà hát đã tổ chức 30 đêm biểu diễn lưu động phục vụ người dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các chương trình đều bám sát nhiệm vụ chính trị, đạt chất lượng nghệ thuật cao và tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Theo đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy - Phó Giám đốc Nhà hát Lạc Hồng, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, Nhà hát đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Hoạt động dàn dựng, luyện tập và biểu diễn nghệ thuật được tổ chức hiệu quả, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Nội dung chương trình phong phú, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh được thực hiện chặt chẽ, tạo sự lan tỏa tích cực và nâng cao chất lượng các hoạt động nghệ thuật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Nhà hát Lạc Hồng dự kiến tổ chức dàn dựng, luyện tập và hoàn thành tốt các chương trình nghệ thuật thường niên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân miền núi; chủ động dàn dựng, luyện tập để tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc.

Nhà hát cũng sẽ tập trung tham mưu xây dựng kịch bản tập luyện cho chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 và sẵn sàng biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất khi được cấp trên giao, tiếp tục hành trình đưa nghệ thuật truyền thống đến gần người dân, thắp sáng các bản làng trên quê hương Đất Tổ.

Hương Lan