Giữ nét văn hóa truyền thống

Bằng vốn sống, kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán của quê hương, người cao tuổi trong tỉnh đã đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ những làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, nghề thủ công truyền thống đến phong tục, lễ hội và nếp sống tốt đẹp trong cộng đồng, ở nhiều địa phương luôn có sự tham gia tích cực, tâm huyết của các bậc cao niên.

Không chỉ trực tiếp thực hành, truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ, người cao tuổi còn là những hạt nhân tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động con cháu giữ gìn bản sắc, thực hiện nếp sống văn minh.

Những hình ảnh bình dị của người cao tuổi trong trang phục truyền thống, say mê tiếng hát, điệu múa, gìn giữ nghề xưa hay truyền dạy văn hóa cho con cháu đã góp phần nối dài mạch nguồn di sản, để những giá trị tốt đẹp của cộng đồng tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Các hạt nhân văn nghệ cao tuổi của xã Khả Cửu trình diễn đâm đuống trong ngày hội.

Các thành viên cao tuổi cùng lớp kế cận của phường Xoan An Thái hướng dẫn du khách nước ngoài trải nghiệm hát Xoan tại Đình Hùng Lô.

Người cao tuổi góp mặt trong các nghi lễ quan trọng của lễ hội truyền thống.

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Hy Cương đảm nhiệm nghi lễ tế trong Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Hội viên người cao tuổi truyền dạy cho các em nhỏ điệu múa Sênh tiền đặc trưng của người Mường.

Người cao tuổi xã Hương Cần là nòng cốt giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo niềm vui và sự gắn kết giữa những người cao tuổi.

Tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ giúp hội viên duy trì đời sống tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Gìn giữ nghề đan lát truyền thống, tạo nên các sản phẩm lưu niệm du lịch

Người cao tuổi ở xã Hy Cương thực hiện mâm cỗ tri ân trong dịp Giỗ Tổ hàng năm.

Phương Thanh