Đời sống văn hóa khởi sắc ở xã Lâm Thao

Tại xã Lâm Thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.

Sau sáp nhập, xã Lâm Thao có hơn 31.300 người dân sinh sống tại 19 khu dân cư. Với nền tảng là các địa phương đã đạt chuẩn đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, gần 83% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân.

Toàn xã hiện có 41 nhà văn hóa, 1 sân vận động, 1 bể bơi, 1 sân bóng đá, 10 sân pickleball cùng nhiều sân bóng chuyền, cầu lông và hơn 30 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Đây là những không gian quan trọng để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên xã Lâm Thao biểu diễn văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Một trong những điểm sáng của phong trào là việc phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ ở khu dân cư. Tại khu 10, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao diễn ra sôi nổi. Ông Đặng Ngọc Kế - Bí thư Chi bộ khu 10 cho biết: Khu hiện có 496 hộ với khoảng 1.700 nhân khẩu. Khu duy trì 5 câu lạc bộ gồm bóng chuyền hơi, pickleball, xe đạp, bóng bàn và câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Sau giờ làm việc, các sân chơi đều đông người tham gia luyện tập. Riêng câu lạc bộ văn nghệ sinh hoạt 2 buổi mỗi tuần và hằng quý đều tổ chức giao lưu với các địa phương như xã Kim Bôi, Tu Vũ, Xuân Lũng.

Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh. Không khí sôi nổi tại các sân thể thao, nhà văn hóa mỗi chiều đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều khu dân cư của xã. Người cao tuổi tập dưỡng sinh, phụ nữ tham gia dân vũ, thanh niên chơi pickleball, bóng chuyền hơi, trẻ em vui chơi tại các khu thể thao... tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng phong phú, đầy sức sống.

Câu lạc bộ hát Xoan, hát dân ca xã Lâm Thao thường xuyên duy trì sinh hoạt, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được địa phương quan tâm. Xã Lâm Thao hiện duy trì nhiều câu lạc bộ hát Xoan, hát dân ca, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Nghệ nhân Trần Xuân Trường, khu 6 cho biết: Câu lạc bộ hát Xoan hiện có 35 thành viên và duy trì sinh hoạt định kỳ vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên được truyền dạy hát Xoan đầy đủ 3 chặng chính, bao gồm: Hát Nghi lễ (Nghinh thần), hát Quả cách và hát Hội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn luyện tập nhiều làn điệu dân ca nhằm làm phong phú nội dung sinh hoạt và tạo sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

Theo nghệ nhân Xuân Trường, việc duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà còn giúp các thành viên thêm yêu quê hương, hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia học hát, tạo điều kiện để nghệ thuật hát Xoan tiếp tục được trao truyền bền vững.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của người dân xã Lâm Thao góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Song song với các hoạt động văn hóa, thể thao, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng được địa phương triển khai đồng bộ. Nhiều mô hình như “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự”, “Cưới văn minh - Đời sống mới”, các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu... được nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.

Người dân biểu diễn các tiết mục hát, múa tại Đại hội Cựu giáo chức xã Lâm Thao, tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Đồng chí Bùi Thị Hảo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lâm Thao cho biết: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Lâm Thao xác định tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vì vậy, địa phương luôn quan tâm duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, xã chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng các mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đời sống văn hóa khởi sắc không chỉ thể hiện qua những con số hay danh hiệu đạt được mà còn được cảm nhận từ những sân chơi rộn rã tiếng cười, những lời ca Xoan vang lên mỗi cuối tuần và tinh thần đoàn kết, sẻ chia ngày càng bền chặt trong cộng đồng. Đó chính là nền tảng quan trọng để xã Lâm Thao tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Dương Chung