Quyết tâm về đích Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Những ngày trung tuần tháng 7, trên công trường Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Cùng với tiếng máy móc vang lên trên nhiều mũi thi công là những cuộc họp dân, những buổi đối thoại ngay tại cơ sở, những cán bộ bám từng hộ dân để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Phía sau mỗi mét đường đang được mở rộng là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Tuyến đường dài hơn 11km, tổng mức đầu tư trên 1.258 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt hai trung tâm công nghiệp Việt Trì và Vĩnh Yên, tăng cường liên kết với hệ thống cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các khu công nghiệp trọng điểm và các đầu mối logistics quan trọng của vùng.

Cán bộ Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc cùng đại diện xã Vĩnh Hưng kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Nếu như trước đây, quốc lộ 2 chủ yếu được nhìn nhận là tuyến giao thông huyết mạch thì sau hợp nhất tỉnh, tuyến đường này còn mang một sứ mệnh lớn hơn. Đây sẽ là trục kết nối các cực tăng trưởng, rút ngắn khoảng cách giữa các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Một tuyến đường được mở rộng không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế của cả tỉnh trong nhiều năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thực tế cho thấy, ở những dự án giao thông quy mô lớn, tiến độ thi công thường phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bàn giao mặt bằng. Vì vậy, ngay từ đầu, các địa phương có dự án đi qua đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân.

Xã Vĩnh Hưng chi trả kịp thời tiền đền bù, GPMB cho người dân.

Tại xã Vĩnh Hưng, nơi có đoạn tuyến khá dài đi qua, khối lượng công việc đặt ra rất nhiều. Cụ thể, tổng diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án là 22,05ha. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Hà Phú, đến ngày 17/7, địa phương đã hoàn thành phê duyệt, chi trả và bàn giao 21,5ha, đạt 97,5% diện tích cần thu hồi. Phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến việc rà soát nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường đối với một số diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và xử lý các trường hợp đặc thù như công trình tín ngưỡng.

Con số 97,5% không chỉ phản ánh tiến độ GPMB mà còn cho thấy sự đồng thuận rất lớn của người dân. Để có được kết quả đó là hàng trăm lượt kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân và không ít lần cán bộ phải xuống tận từng hộ để giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những băn khoăn phát sinh.

Khó khăn của công tác GPMB cũng được nhận diện rất rõ. Nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp từ nhiều năm trước chỉ bằng giấy viết tay, qua nhiều chủ sử dụng nên việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều trở ngại. Một số hộ dân còn băn khoăn về giá bồi thường, hỗ trợ. Đối với các công trình tâm linh như miếu thôn Thượng Lạp hay khu mộ tổ họ Phan, việc di dời phải được thực hiện hết sức thận trọng, bảo đảm sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Điều đáng ghi nhận là trước mỗi khó khăn, địa phương đều lựa chọn đối thoại, giải thích và tạo sự thống nhất thay vì áp dụng các biện pháp hành chính cứng nhắc. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời giữ vững tiến độ chung của dự án.

Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu xong trong thời gian ngắn, việc kiểm đếm tài sản để chi trả tiền đền bù, GPMB được các địa phương có dự án đi qua thực hiện bất kể ngày đêm.

Không chỉ tập trung hoàn thành phần mặt bằng của tuyến chính, xã Vĩnh Hưng còn khẩn trương triển khai khu tái định cư phục vụ dự án với diện tích khoảng 1,2ha. Sau khi hoàn thành rà soát, quy chủ và lấy ý kiến người dân, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất để tiếp tục các bước kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đang tạo tiền đề quan trọng để các đơn vị thi công đồng loạt triển khai các hạng mục còn lại. Nhưng hơn cả những con số, điều tạo nên động lực lớn nhất của dự án chính là sự đồng lòng của người dân, bởi họ hiểu rằng con đường hôm nay sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương trong tương lai.

Nép bên hành lang quốc lộ 2, khi chiếc cưa máy bắt đầu cắt những hàng cây đã gắn bó nhiều năm với gia đình, ông Phan Văn Huân, ở thôn Đồng Vệ, không giấu được vẻ bùi ngùi. Nhưng thay vì chần chừ, ông chủ động cùng các thành viên trong gia đình dọn dẹp toàn bộ phần đất thuộc phạm vi GPMB.

Ông Huân chia sẻ, Nhà nước đầu tư làm đường là để phục vụ sự phát triển chung, người dân thiệt thòi trước mắt nhưng sẽ được hưởng lợi lâu dài khi tuyến đường hoàn thành. Chính vì vậy, gia đình ông tự nguyện bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sớm được triển khai, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân và tạo điều kiện để quê hương phát triển.

Ông Phan Văn Huân ở thôn Đồng Vệ tự tay thu dọn cây xanh để giao đất thực hiện dự án.

Cách đó không xa, ông Bùi Văn Nhất, ở thôn Nghĩa Hưng cũng đang khẩn trương tháo dỡ nhà xưởng và các công trình phụ nằm trong phạm vi thu hồi. Việc phải phá dỡ những tài sản đã đầu tư nhiều năm không tránh khỏi tiếc nuối, nhưng theo ông, nếu mỗi người đều đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung thì sẽ không thể có những công trình lớn phục vụ phát triển. Sự đồng thuận của người dân chính là điều kiện quan trọng nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Thực tế cho thấy, để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, chỉ có mặt bằng sạch vẫn chưa đủ. Công trường cần được duy trì nhịp độ thi công liên tục, bảo đảm tiến độ giữa các hạng mục. Đây cũng là kiến nghị rất đáng chú ý của địa phương khi đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công thường xuyên để tạo khí thế trên toàn tuyến. Khi người dân nhìn thấy công trình được triển khai quyết liệt, niềm tin vào dự án sẽ tiếp tục được củng cố, qua đó góp phần tháo gỡ những phần việc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Từ Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan để tháo gỡ từng khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Quang Nam