Vĩnh Hưng nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Ngày 17/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Vĩnh Hưng phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Doanh số cho vay đạt hơn 20 tỷ đồng với 296 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 14,2 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 109 tỷ đồng, tăng 5,944 tỷ đồng, tương đương 5,39% so với cuối năm 2025. Toàn xã hiện có 1.783 hộ còn dư nợ, chiếm 18,44% tổng số hộ dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 69 lao động, hỗ trợ người dân duy trì và mở rộng sản xuất; đồng thời giúp xây dựng, cải tạo trên 100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện sống, thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác huy động tiền gửi chưa đạt kế hoạch; vẫn còn phát sinh nợ quá hạn, lãi tồn đọng; chất lượng hoạt động của một số Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; việc bình xét cho vay và quản lý hồ sơ tại một số tổ còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng điều hành thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Vĩnh Hưng yêu cầu các đơn vị, tổ chức nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tập trung huy động nguồn vốn để hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu tăng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách từ 8-10% so với năm 2025; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Cùng với đó, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn và lãi tồn đọng ít nhất 12% so với năm 2025; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Kim Liên - Hà Giang