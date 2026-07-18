Khơi thông dòng vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Việc khơi thông nguồn vốn không chỉ tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Tại xã Tam Hồng, việc giải ngân vốn đầu tư công được gắn với tiến độ triển khai các công trình phục vụ dân sinh. Trong đó, 2 dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tam Hồng 1 có tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng được địa phương tập trung triển khai, tranh thủ thời gian nghỉ hè để đẩy nhanh tiến độ.

Đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực để hoàn thành các hạng mục chính của công trình Trường Tiểu học Tam Hồng 1.

Trên công trường, đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục chính trước khi năm học mới bắt đầu. Nhờ chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã Tam Hồng đạt khoảng 52%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Anh Nguyễn Đình Tính, đại diện đơn vị thi công cho biết: “Vốn được giải ngân đúng tiến độ giúp đơn vị có điều kiện huy động nhân lực, máy móc, tập kết vật tư phục vụ thi công, đồng thời bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Đây là yếu tố quan trọng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình”.

Không chỉ tại Tam Hồng, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, coi đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển hạ tầng.

Tại xã Nguyệt Đức, dự án xây dựng Trường Tiểu học Trung Kiên với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi khắc phục những khó khăn ban đầu về điều kiện thi công, đơn vị thực hiện đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao công trình theo kế hoạch.

Anh Đỗ Đức Toàn, đại diện đơn vị thi công cho biết: "Nguồn vốn được giải ngân kịp thời là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì tiến độ thi công, bảo đảm các khoản chi phí phục vụ công trình. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, tạo điều kiện trong công tác giải ngân vốn, tạo điều kiện để nhà thầu hoàn thành công trình đúng thời gian”.

Cùng với việc đôn đốc tiến độ các dự án, xã Nguyệt Đức chú trọng công tác quản lý, điều hành kế hoạch vốn, bảo đảm quá trình thực hiện được thông suốt. Trong tổng số 31 dự án triển khai trên địa bàn, đã có 19 dự án hoàn thành với tổng nguồn vốn gần 220 tỷ đồng. Hiện, địa phương đang tập trung thực hiện 9 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và giao thông nội đồng; tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm đạt 55%.

Ban Quản lý dự án xã Nguyệt Đức thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải ngân và thực hiện dự án Trường Tiểu học Trung Kiên.

Đồng chí Nguyễn Việt Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Nguyệt Đức cho biết: Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đơn vị thường xuyên phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức nghiệm thu ngay khi có khối lượng hoàn thành để kịp thời thanh toán, giải ngân. Nghiệm thu đến đâu, giải ngân đến đó, bảo đảm đúng quy định, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc giải ngân kịp thời sẽ tạo điều kiện để nhà thầu duy trì thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Tính đến hết tháng 6/2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 137 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung; trong đó, 117 xã, phường đã giải ngân trên 50% kế hoạch vốn được giao, chiếm khoảng 80% tổng số đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các địa phương trong tổ chức thực hiện, góp phần đưa nguồn vốn đầu tư sớm đi vào các công trình, dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ bảo đảm tiến độ các công trình, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công còn tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ xây dựng, dịch vụ đến giải quyết việc làm cho người lao động. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để Phú Thọ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguyễn Toàn