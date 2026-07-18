Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên: Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm

Là doanh nghiệp chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) và Hoa Kỳ, những năm qua, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên tích cực đổi mới quản lý, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tác, khẳng định uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu giày thể thao thời kỳ hội nhập.

Vươn lên trong gian khó

Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên được thành lập năm 1998, trong quá trình hoạt động, công ty đã từng trải qua giai đoạn rất khó khăn do năng lực quản lý và điều kiện đầu tư hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của khách hàng nước ngoài, dẫn đến thiếu đơn hàng, không có việc làm, công nợ tăng cao. Đến năm 2006, tổng dư nợ của công ty lên tới 27 tỷ đồng, gấp 5 lần doanh thu, đẩy doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản.

Trước tình hình đó, công ty đã sắp xếp lại bộ máy điều hành, tổ chức lại các dây chuyền sản xuất phù hợp với từng thời điểm; tăng cường đầu tư dây chuyền thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất. Đặc biệt, công ty đã đầu tư thay mới toàn bộ dây chuyền công nghệ, mở rộng nhà xưởng, đáp ứng đơn hàng của đối tác. Từ 8 tỷ đồng vốn điều lệ năm 2014, đến nay đã tăng lên hơn 50 tỷ đồng, đảm bảo sản lượng gia công sản xuất từ 2 - 2,5 triệu đôi giày/năm; duy trì việc làm cho gần 3.000 lao động.

Cùng với đó, công ty đẩy mạnh phát huy sáng kiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, đặc biệt với sáng kiến cải tiến nâng cấp máy chặt từ khổ 1,2m lên 1,6m theo nguyên lý giữ nguyên các thông số kỹ thuật chủ yếu của máy, bao gồm lực chặt, hành trình và số hành trình trong đơn vị thời gian. Với phương án thay thế toàn bộ khung máy để mở rộng khổ chặt từ 1,2m lên 1,6m đã đáp ứng được sự đa dạng của nguyên liệu, đồng thời tăng 30% công suất máy, chất lượng sản phẩm đảm bảo đều, đẹp. Sáng kiến này làm lợi cho công ty hơn 2,6 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, công ty tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu mới và tập trung nâng cao chất lượng từng đôi giày thể thao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Công nhân Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên ứng dụng công nghệ kiểm tra kỹ thuật độ chính xác của sản phảm trước khi hoàn thiện.

Ổn định việc làm và phát triển

Sau gần 20 năm thực hiện cổ phần hóa, trải qua nhiều khó khăn, từ năm 2008 đến nay công ty đã dần ổn định, tạo đủ việc làm cho hàng nghìn công nhân. Trong 5 năm gần đây, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới nhưng công ty vẫn có sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, trung bình doanh thu đạt từ 350 đến hơn 415 tỷ đồng/năm; duy trì việc làm cho gần 3.000 lao động; nộp ngân sách Nhà nước hơn 25 tỷ đồng/năm. Hiện nay, công ty đang duy trì 6 dây chuyền sản xuất tại 2 cơ sở gồm: Cơ sở 1 tại phường Vĩnh Phúc và cơ sở 2 tại xã Hoàng An. Riêng 6 tháng năm 2026, xuất khẩu đạt gần 1,25 triệu đôi giày, tăng hơn cùng kỳ năm 2025; doanh thu đạt 190 tỷ đồng; nộp đầy đủ thuế nghĩa vụ và bảo hiểm xã hội cho người lao động; đảm bảo đủ việc làm cho gần 2.700 lao động với thu nhập ổn định từ 7,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Sản phẩm giày của Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên được xuất khẩu sang thị trường các nước EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên Lê Thanh Thủy cho biết: Dự báo năm 2026 sẽ còn khó khăn do ảnh hưởng của xung đột quân sự trên thế giới nên ngay từ đầu năm, Công ty đã tìm kiếm đối tác, ký được các đơn hàng đảm bảo doanh số, duy trì việc làm cho người lao động. Hiện nay, công ty đang tiếp tục đàm phán với các đối tác để có thêm những đơn hàng sản xuất cho quý IV/2026. Mặc dù cơ hội để đưa những đôi giày thể thao chất lượng nhãn hiệu “Made in Việt Nam” sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ vẫn đang khó khăn do Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã đề xuất các mức thuế bổ sung từ 10% - 12,5% áp dụng cho hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có cả Việt Nam, song công ty vẫn tranh thủ thời cơ, nắm bắt những cơ hội mà Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại. Để duy trì hoạt động, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại, nâng cao tay nghề lao động qua các mẫu giày mới, chất lượng cao; tìm kiếm đối tác mới ở châu Á và Mỹ, nâng cao kỹ - mỹ thuật và chất lượng sản phẩm để ký thêm được nhiều hợp đồng gia công giày thể thao sang các thị trường châu Âu và các nước tham gia Hiệp định CPTPP.

Phấn đấu năm 2026, công ty hoàn thành mục tiêu xuất khẩu thành công hơn 2 triệu đôi giày chất lượng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước tương đương các năm trước, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Xuân Hùng