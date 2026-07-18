Tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phù Ninh trên địa bàn xã Dân Chủ

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 19/1/2026, dự án Khu công nghiệp Phù Ninh đang được các địa phương và đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, nhiều phần việc quan trọng đã hoàn thành, tạo tiền đề thuận lợi để dự án sớm khởi động theo kế hoạch.

Dự án Khu công nghiệp Phù Ninh có tổng diện tích 409,23ha, được triển khai trên địa bàn xã Dân Chủ và Phù Ninh. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từ tháng 3/2026, giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 109,7ha, bao gồm 90ha tại xã Dân Chủ và 19,7ha tại xã Phù Ninh.

Toàn cảnh khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Phù Ninh.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, xã Dân chủ đã xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, Ban tuyên truyền vận động và Tổ giúp việc; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phù Ninh công khai quy hoạch, cắm đèn ngoài thực địa, tăng cường quản lý đất đai và trật tự xây dựng để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhiều cuộc tuyên truyền, đối thoại cũng được tổ chức để người dân biết rõ về mục tiêu, chính sách và quy trình thực hiện dự án.

Đồng chí Lê Phúc Tuất - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: “Chúng tôi xác định công khai tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi chế độ, chính sách đều được công khai, minh bạch; những khó khăn của người dân đều được lắng nghe, giải đáp thỏa đáng. Cùng với đó, địa phương tăng cường quản lý đất đai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng”.

Đến nay, xã Dân Chủ đã thông báo thu hồi đất đối với 70,3ha của 330 hộ dân; hoàn thành kiểm đếm 43,45ha của 220 hộ. Trong đó, phương án bồi thường đã được công khai đối với 133 hộ, có 72 hộ đồng thuận. Địa phương đã phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho 50 hộ có đất nông nghiệp với tổng diện tích 11,68ha, tổng kinh phí hơn 33,3 tỷ đồng; hoàn thành chi trả cho 14/14 hộ dân có 56 ngôi mộ thuộc diện di chuyển, trong đó 44 ngôi mộ đã được di chuyển.

Quá trình thực hiện cho thấy sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Ông Quản Xuân Trường - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Thúy (nguyên Trưởng khu dân cư số 8, xã Bảo Thanh cũ) cho biết: “Chúng tôi cùng chính quyền đến từng hộ dân để tuyên truyền về mục tiêu của dự án cũng như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Ban đầu còn một số băn khoăn, nhưng khi được giải quyết thỏa đáng, các hộ gia đình đều đồng thuận để thực hiện dự án đúng tiến độ, góp phần tạo động lực phát triển địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Giáp, người dân thôn Thanh Thúy chia sẻ: "Gia đình tôi có một số thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.000 m2 thuộc diện thu hồi của dự án và đã đồng ý nhận tiền đền bù. Trong quá trình thực hiện, gia đình được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục, việc kiểm tra và xác nhận nguồn gốc đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đây là dự án lớn, khi đưa vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và góp phần phát triển địa phương nên gia đình chúng tôi rất đồng thuận bàn giao đất cho dự án".

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Dân Chủ đã được khởi động với diện tích 16,2ha. Đến nay đã bàn giao 5,6ha cho chủ đầu tư; phần diện tích còn lại đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Ông Hà Quang Trọng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Phú Thọ - chủ đầu tư dự án đánh giá: “Xã Dân Chủ đã rất chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp các đơn vị thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Cùng với đó, chúng tôi nhận được sự đồng thuận của người dân để hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai dự án đúng tiến độ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn liên quan đến thủ tục thừa kế, xác định quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư cho các hộ có đất ở bị thu hồi. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng các khu tái định cư, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trong khu vực mục tiêu để bảo đảm tiến độ dự án.

Với sự quyết tâm của chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phù Ninh đang được thực hiện khẩn trương trên địa bàn xã Dân Chủ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để dự án được khởi công sớm, góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bích Liên - Đặng Khánh