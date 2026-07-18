Điện lực Phú Thọ đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Mùa mưa bão năm 2026 đã đến với những diễn biến thời tiết cực đoan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện và gián đoạn cung cấp điện. Chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Điện lực Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ hiện đại đến xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Điện lực Mai Châu thực hiện lắp đầu chụp máy biến áp đảm bảo hoạt động an toàn mạng lưới điện.

Phú Thọ là tỉnh có địa bàn rộng, trải dài từ vùng đồng bằng đến trung du và miền núi, nhiều tuyến đường dây vượt sông, qua rừng, đồi cao hiểm trở. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng, cây gãy đổ hoặc sạt lở taluy, nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, làm gián đoạn việc cấp điện cho hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp và các cơ sở y tế, trường học.

Áp lực càng lớn hơn khi nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 5.893,672 triệu kWh, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 385,76 triệu kWh, tương ứng 6,55% tổng điện thương phẩm.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đặt được ngành Điện quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Để giảm thiểu nguy cơ sự cố, Điện lực Phú Thọ đã chủ động rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu trước mùa mưa bão. Những tuyến đường dây đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng được tăng cường kiểm tra; hành lang lưới điện được phát quang định kỳ nhằm hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây khi có gió lớn. Hệ thống chống sét, tiếp địa, các thiết bị đóng cắt, trạm biến áp được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên để bảo đảm sẵn sàng vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Một trong những điểm nhấn trong công tác bảo đảm cấp điện liên tục là việc ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline. Trước đây, mỗi khi thay thế thiết bị, xử lý khiếm khuyết hay đấu nối công trình mới, ngành Điện buộc phải cắt điện trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn làm gián đoạn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

Hiện nay, với công nghệ hotline, nhiều hạng mục có thể được thực hiện ngay trên đường dây đang mang điện. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả trong cao điểm mùa mưa bão, khi nhu cầu xử lý các điểm mất an toàn tăng cao, việc sửa chữa vẫn có thể tiến hành mà không phải cắt điện diện rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cơ - Đội trưởng Đội sửa chữa điện Hotline, Điện lực Phú Thọ cho biết: “Đây là công nghệ hiện đại, đòi hỏi người lao động phải được đào tạo chuyên sâu và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Trước mỗi ca làm việc, toàn bộ dụng cụ bảo hộ, xe gàu cách điện và thiết bị chuyên dụng đều được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định để bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Việc đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão tiếp tục được Điện lực Phú Thọ triển khai quyết liệt, kịp thời.

Song song với việc ứng dụng công nghệ mới, ngành Điện cũng đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều công trình truyền tải quan trọng đã hoàn thành như đóng điện 4 mạch đường dây 500kV đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên; hoàn thành dự án xuất tuyến đường dây 110kV sau Trạm biến áp 110kV Bá Thiện; nâng công suất máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Hòa Bình; cải tạo đường dây 110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - Việt Trì.

Nhiều dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai như đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện; Trạm cắt Hòa Bình 2; Trạm biến áp 220kV Mê Linh; Trạm biến áp 220kV Tam Dương và các công trình đấu nối... Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng khả năng truyền tải, tạo nguồn dự phòng và nâng cao độ an toàn của hệ thống điện khu vực.

Theo đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục, thông suốt trong mùa mưa bão, ở cấp điện áp phân phối, Điện lực Phú Thọ đã đưa vào vận hành hơn 70,5 km đường dây trung áp; xây dựng mới 49 trạm biến áp với tổng công suất 11.500 kVA; xây dựng và cải tạo gần 36 km đường dây hạ áp; đồng thời nâng công suất, hoán chuyển 347 máy biến áp phân phối.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, Điện lực Phú Thọ xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro. Lực lượng xung kích được bố trí ứng trực 24/24 giờ; vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện, phương tiện cơ giới luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngay khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý vận hành sẽ nhanh chóng khoanh vùng, cô lập điểm hư hỏng, ưu tiên khôi phục điện cho bệnh viện, cơ sở cấp nước, cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và các phụ tải trọng yếu trước khi khôi phục toàn bộ hệ thống.

Mùa mưa bão đã đến, ngành Điện Phú Thọ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm dòng điện được duy trì an toàn, ổn định.

Thực tế cho thấy, để bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão không chỉ cần sự chủ động của ngành Điện mà còn cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân. Việc không trồng cây cao trong hành lang lưới điện, không thả diều, không xây dựng công trình vi phạm khoảng cách an toàn; kịp thời thông báo khi phát hiện cột điện nghiêng, dây điện đứt hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần hạn chế đáng kể nguy cơ xảy ra sự cố mất điện. Từ đó, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong mọi tình huống.

Lê Minh