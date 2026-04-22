Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Mâm cỗ tri ân - Nét đẹp bền vững trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Trong tâm linh của người dân Việt Nam, mâm cơm dâng lên tổ tiên trong dịp lễ trọng là nét đẹp văn hóa đặc trưng, rõ nét nhất của quá trình thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hội thi trưng bày “Mâm cỗ tri ân” tại vùng đất Hy Cương giàu truyền thống được tổ chức không chỉ tôn vinh nét đẹp ẩm thực mà còn nhắc nhớ về những giá trị bền vững đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, để mỗi người con đất Việt bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng.

Hội thi trưng bày “Mâm cỗ tri ân” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút sự tham gia của các khu dân cư trên địa bàn xã Hy Cương.

Phụ nữ xã Hy Cương chuẩn bị mâm cơm trong trang phục truyền thống áo dài cờ đỏ sao vàng.

Trầu cau là lễ vật thắp hương không thể thiếu trong văn hóa người Việt vào mỗi dịp lễ, Tết.

Canh rau sắn tép, cua đồng - món ăn đặc trưng của quê hương Phú Thọ.

Bàn tay khéo léo của người phụ nữ trang trí “mâm cơm tri ân”.

Các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được chế biến công phu.

“Mâm cơm tri ân” của đội thi khu 6 Thanh Đình được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Các món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng tổ tiên.

Hoa huệ trắng được cắm trên bàn thờ tượng trưng cho sự thanh khiết, thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính.

Từng món ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, chế biến tỉ mỉ, sắp xếp hài hòa về màu sắc, hương vị, tạo nên một tổng thể vừa đẹp mắt vừa giàu ý nghĩa.

Cụ cao niên dâng rượu trong mâm cỗ cúng là nghi lễ thể hiện sự trang nghiêm và ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người Việt.

Thành viên Ban Giám khảo chấm thi đánh giá cao sự công phu, tinh tế trong từng món ăn được các đội chuẩn bị.

Thực đơn mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương thường mang đậm nét truyền thống, hài hòa giữa yếu tố lễ nghi và ẩm thực, thể hiện lòng thành kính dâng lên các Vua Hùng.

Các món ăn được lựa chọn trên mâm cỗ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Các đội thi sáng tạo chuẩn bị mâm cỗ theo hình bản đồ Việt Nam hình chữ “S”.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Báo Phú Thọ bữa cơm gia đình Bản sắc dân gian văn hoá truyền thống
Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách

Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách
2026-04-22 12:12:00

baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, ngày 22/4, Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco...

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền Hùng

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền Hùng
2026-04-22 11:24:00

baophutho.vn Trong không gian văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Phú Thọ những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch...

