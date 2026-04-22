Sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương - hội tụ sắc màu văn hóa và lòng thành kính

Những ngày này, không khí hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên khắp các nẻo đường dẫn về vùng Đất Tổ, dòng người đổ về ngày một đông, mang theo niềm thành kính và cả sự háo hức trước một mùa lễ hội được chuẩn bị công phu, chu đáo.

Ban tổ chức Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 trực tiếp kiểm tra tại khu vực Hội trại văn hoá, đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện.

Năm nay, các gian hàng, khu trưng bày tại Lễ hội Đền Hùng được chuẩn bị chu đáo và đa dạng sản phẩm.

Sân khấu biểu diễn được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa sống động.

Phần hội trại năm nay được các địa phương đầu tư bài bản với nhiều chương trình hấp dẫn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn thường xuyên để phục vụ du khách thập phương đến tham quan lễ hội.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các buổi biểu diễn múa rối nước - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của đồng bằng Bắc Bộ.

Tiếng trống, tiếng nhạc hòa quyện với tiếng cười rộn rã tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian tại lễ hội diễn ra sôi nổi, góp phần làm sống lại những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Du khách thập phương không chỉ được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng đến từ nhiều địa phương khác nhau...

... mà còn thoả sức chọn lựa những mặt hàng đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, những ngày này, hệ thống xe điện hoạt động đều đặn, đúng quy định, tránh tình trạng chèo kéo, quá tải.

Các chốt kiểm soát được thiết lập tại những điểm trọng yếu, vừa hướng dẫn giao thông, vừa kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đến với Lễ hội Đền Hùng, mỗi người con đất Việt luôn cảm nhận tình cảm ấm áp, thân thiện và chân thành - điều làm nên sức sống trường tồn của dân tộc qua bao thế hệ.

Lê Minh