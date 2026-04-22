Khai mạc Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026

Sáng 22/4, UBND phường Vân Phú tổ chức khai mạc Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Màn trống hội đặc sắc tại Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026.

Đình Hùng Lô là di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của vùng Đất Tổ, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng; đồng thời là không gian gìn giữ và thực hành di sản Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua bao thế hệ, nơi đây không chỉ là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là nơi bảo tồn, lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 22-26/4 (từ mùng 6-10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi. Trong đó, điểm nhấn là Lễ rước kiệu truyền thống diễn ra vào ngày 25/4 (tức 9/3 âm lịch) với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của vùng quê Đất Tổ.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức như: Hội thi gói, nấu bánh chưng, giao lưu văn nghệ, trình diễn Hát Xoan làng cổ, Hát Xoan trên ao Cửa Đình... tạo nên không gian văn hóa độc đáo, giàu bản sắc, hấp dẫn, thu hút du khách.

Tiết mục Hát Xoan được dàn dựng công phu, đặc sắc trình diễn tại lễ hội.

Đặc biệt, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm truyền thống của địa phương không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu mà còn mở ra cơ hội kết nối, phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.

Nhân dân trên địa bàn phường tham gia các hoạt động giao lưu thể thao.

Lễ hội Đình Hùng Lô được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vân Phú đến với đông đảo bạn bè, du khách gần xa; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Lễ hội Sông Lô Đình Hùng Lô văn hoá truyền thống Bản sắc dân gian
Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền Hùng

Sắc màu Văn hóa Mường tại Đền Hùng
2026-04-22 11:24:00

baophutho.vn Trong không gian văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Phú Thọ những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch...

