Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao

Ngày 22/4, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao trên địa bàn phường Phong Châu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Phong Châu, ngày 21/4/2026, tại đoạn đê tả sông Thao Km64+150 (tổ 1A, khu Phú Hà) xảy ra sụt lún taluy âm, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân sinh sống dọc tuyến với chiều dài khoảng 150m.

Nền nhà bê tông xuất hiện nhiều vết nứt sâu; trong khoảng 8 giờ, độ lún ghi nhận từ 40-50cm. Sự cố làm 1 người bị thương nặng trong quá trình di chuyển tài sản; không có thiệt hại về nông nghiệp và giao thông, tổng thiệt hại ước trên 2 tỷ đồng.

Theo nhận định, tình trạng sụt lún có nguy cơ ảnh hưởng đến 74 hộ dân dọc tuyến đê Tả sông Thao với diện tích 1,7ha. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đảng ủy, HĐND, UBND phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Phong Châu đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phụ trách kiểm tra hiện trạng, kịp thời thông tin về tình hình để người dân chủ động ứng phó; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn dọc tuyến đê chịu ảnh hưởng.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích bám sát địa bàn; tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm; tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện công tác di dời khỏi khu vực sụt lún, sạt lở theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chỉ đạo Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường và lực lượng Công an phường thực hiện căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đoạn xảy ra sụt lún để cảnh báo cho người dân; hỗ trợ người dân di dời ra địa điểm an toàn.

Cùng với đó, thực hiện khoanh vùng và tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, tình hình sụt lún, sạt lở để kịp thời triển khai các phương án; đảm bảo thực hiện trực 24/24 giờ. UBND phường Phong Châu cũng đã triển khai rà soát quỹ đất trên địa bàn, xác định khu vực dự kiến di dời hộ dân tái định cư khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương (dự kiến quỹ đất 3,6ha).

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực xảy ra sự cố ngay trong ngày; phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ ảnh hưởng; xây dựng phương án xử lý, khắc phục; thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày để kịp thời chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Phong Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bố trí chỗ ở tạm, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Mạnh Quân - Cao Tuấn