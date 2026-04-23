Thành lập Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ

Chiều 23/4, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh; đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Quỹ.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh đã công bố các Quyết định về việc thành lập Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ và chỉ định Ban Chấp hành, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển của hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ), gồm 32 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu tư vấn đầu tư và Dịch vụ tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của đơn vị; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong giai đoạn mới.

Để chi bộ hoạt động hiệu quả, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành chi bộ khẩn trương xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, chi bộ cần sớm hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; kịp thời tháo gỡ khó khăn, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy.

Thúy Hường


Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
2026-04-24 12:25:00

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

