Xã Hoàng Cương tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Sáng 23/4, xã Hoàng Cương tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các thí sinh dự hội thi.

Tham gia hội thi có 6 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm: soạn đề cương tuyên truyền; thuyết trình nội dung nghị quyết và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung tập trung vào những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực tiễn địa phương.

Thí sinh tham dự phần thi thuyết trình.

Hội thi được tổ chức trong bối cảnh địa phương vừa kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng là cầu nối trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đây không chỉ là dịp đánh giá năng lực, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn tạo điều kiện để các thí sinh giao lưu, học hỏi, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thông qua hội thi, công tác tuyên truyền được nâng cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu trao giải cho các thí sinh đạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Hoàng Thu Hiền (Chi bộ Trường THCS Ninh Dân), 1 giải Nhì cho thí sinh Lê Thị Lệ Thuỷ (Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Cương), 1 giải Ba cho thí sinh Đỗ Thị Loan (Chi bộ Các cơ quan Đảng) và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

Đăng Khoa - Cao Tuấn