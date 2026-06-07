Yên Phú vượt khó với mô hình mới

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động theo hướng hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, cấp uỷ, chính quyền xã Yên Phú đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành; từng bước khắc phục khó khăn, đưa mô hình chính quyền mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Nhận diện khó khăn

Tại thời điểm tháng 7/2025, số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã khối chính quyền chỉ có 35 người. Số lượng biên chế được giao còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ sau sáp nhập, nhất là trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông. Tình trạng thiếu biên chế xảy ra ở một số lĩnh vực chuyên môn (công nghệ thông tin; khoa học công nghệ; y tế; quy hoạch, xây dựng), trong khi một số lĩnh vực chuyên môn khác có tình trạng dôi dư (luật, nông nghiệp, quản lý nhà nước, hành chính...) đã ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

Cán bộ xã hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số trong giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với đó, trụ sở làm việc của xã được tận dụng từ trụ sở xã cũ (trước sáp nhập) nên các phòng làm việc có diện tích nhỏ, số lượng phòng ít, việc bố trí phòng làm việc cho các cơ quan có nhiều cán bộ gặp khó khăn. Trụ sở làm việc của Đảng ủy và UBND xã cách xa nhau dẫn đến không ít trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một số trang thiết bị làm việc đã cũ, không đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm bảo đã ảnh hưởng đến hoạt động chuyển đổi số. Trình độ dân trí không đồng đều, khả năng thực hiện việc chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phải thường xuyên trợ giúp.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình mới (tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, dữ liệu quản lý...) cơ bản được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. UBND xã đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với các nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời linh hoạt trong điều hành để đảm bảo tiến độ chung.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đã được duy trì ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong quá trình giải quyết. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động, đội ngũ cán bộ, công chức giữ vững được lập trường tư tưởng, chấp hành tốt chủ trương sắp xếp, điều động của cấp trên, luôn yên tâm công tác, tích cực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thuận lợi lớn ở Yên Phú là Nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Địa phương không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, đông người; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; người dân tích cực phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, cập nhật thông tin sau sáp nhập.

Tạo đà phát triển

Từ việc nhận diện được khó khăn, thách thức nội tại và có kế hoạch cụ thể, khoa học, chính quyền đã có nhiều quyết tâm trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đến nay, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là cơ sở hạ tầng thông tin của UBND xã được trang bị đầy đủ, có kết nối mạng nội bộ và Internet. Hiện nay, 100% hồ sơ công việc của UBND xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm các hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thông qua bộ phận một cửa, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 99,99%, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số đạt 100%.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/3/2026, xã Yên Phú đã tiếp nhận 4.094 hồ sơ. Trong đó, 4.094 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 4.018 hồ sơ đã giải quyết (trước hạn 3.754 hồ sơ, đúng hạn 260 hồ sơ, chậm hạn 4 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết 76 hồ sơ. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm cả năm của xã Yên Phú là 11%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng, đạt 100 % theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,69%, vượt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai hiệu quả công tác gia đình, năm 2025, xã có 84% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 26% số xóm được công nhận khu dân cư văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Dương Liễu