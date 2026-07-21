Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 21/7, Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh; các liên, chi hội; câu lạc bộ nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi dành cho các tác phẩm báo chí phản ánh toàn diện công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; tuyên giáo, dân vận; kiểm tra, nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng. Tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình báo chí, được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/11/2025 đến 15/9/2026.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh thông qua thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi do Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; phát hiện, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Đối tượng tham gia là các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, cùng các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn. Ban tổ chức sẽ trao các giải A, B, C và Khuyến khích cho những tác phẩm có chất lượng cao.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại chương trình, Hội Nhà báo tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 30/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Lê Hoàng