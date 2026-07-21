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Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Ngày 21/7, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Ngô Chiến, đảng viên lão thành thuộc Chi bộ tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo phường Vĩnh Phúc.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thànhĐồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Ngô Chiến.

Đồng chí Ngô Chiến sinh năm 1937, được kết nạp vào Đảng năm 1958. Từ năm 1951, đồng chí tham gia du kích địa phương và vào bộ đội. Đến năm 1960, đồng chí phục viên, chuyển ngành và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Việt Trì, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy Phú Thọ. Năm 1999 đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ và chuyển về sinh hoạt Đảng về địa phương nơi cư trú.

Trong quá trình công tác, đồng chí Ngô Chiến luôn gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thànhĐồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và lãnh đạo phường Vĩnh Phúc chúc mừng đồng chí Ngô Chiến.

Ghi nhận những đóng góp của đảng viên lão thành Ngô Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng cho những đảng viên gương mẫu có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương, đất nước. Được tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là vinh dự, tự hào của Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi chúc đảng viên lão thành Ngô Chiến sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu; là tấm gương sáng cho con, cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Lưu Trường


Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Ban tổ chức tỉnh ủy Ban thường vụ tỉnh ủy Bí thư Thành ủy Vĩnh Phúc Việt Trì Huy hiệu đảng Phát triển Cách mạng Lãnh đạo
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