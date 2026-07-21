Yên Phú tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân

Nhận thức rõ phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ xã Yên Phú (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU. Với những bước đi bài bản, sáng tạo và đặc biệt là sự đồng hành mạnh mẽ của công nghệ, Yên Phú đang từng bước đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

100% lãnh đạo Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy được trang bị chứng thư số để xử lý công việc; 100% văn bản đi, đến được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Từ mục tiêu lớn đến những chuyển dịch tư duy

Xã Yên Phú được sáp nhập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính gồm xã Yên Phú, Bình Hẻm và Xuất Hóa. Với tổng diện tích tự nhiên 63,698km2, dân số 19.850, địa phương sở hữu tiềm năng dồi dào nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong việc đồng bộ và bứt phá kinh tế.

Hiện nay, toàn xã có 15 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty MASTERTOY và Công ty SANKO; 5 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã và 369 hộ kinh doanh cá thể.

Để khơi thông các nguồn lực, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt trên 40 doanh nghiệp; có từ 20 cơ sở trở lên chuyển đổi từ hộ sản xuất, kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp; tỷ trọng lao động kinh tế tư nhân chiếm 48% tổng số lao động xã hội.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 5/5/2026, Đảng bộ xã Yên Phú đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU với 11 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Điểm cốt lõi chính là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy của cấp ủy, chính quyền, từ quản lý hành chính đơn thuần sang tư duy phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Xã xác định rõ việc tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý

Trong xu thế hiện nay, phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững đòi hỏi một nền tảng quản trị hiệu quả. Tại Yên Phú, chuyển đổi số đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và quản lý kinh tế.

Từ những tập hồ sơ giấy, công tác Đảng và điều hành tại xã đã có bước chuyển mạnh mẽ nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được cập nhật, chuẩn hóa thường xuyên. 100% lãnh đạo Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy được trang bị chứng thư số để xử lý công việc; 100% văn bản đi, đến được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Đảng ủy xã Yên Phú tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu cấp xã và 6 điểm cầu chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Bùi Thị Thùy Nương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng xã Yên Phú, cho biết: “Việc đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử và hệ thống quản lý, điều hành đã rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát. Dữ liệu được số hóa cũng giúp công tác thống kê, báo cáo và đánh giá nhanh chóng, chính xác hơn”.

Không dừng lại ở khối văn phòng, chuyển đổi số thấm sâu vào từng buổi họp chi bộ. Đồng chí Bùi Thị Niêm - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Yên Phú cho biết, tài liệu hiện nay được gửi trước qua môi trường mạng, nội dung thảo luận nhờ đó được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung thẳng vào các vấn đề trọng tâm, loại bỏ tính khô cứng. Các mô hình họp trực tuyến cũng giúp đảng viên ở địa bàn rộng, đi lại khó khăn tham gia đầy đủ, tạo sự thống nhất cao từ ý chí đến hành động.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển mới

Sự minh bạch, nhanh gọn từ bộ máy chính quyền số chính là cơ sở để Yên Phú đổi mới phương thức huy động hiệu quả nguồn lực từ sức dân và khu vực kinh tế tư nhân. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn, địa phương xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch, nâng cao giá trị gia tăng thông qua việc đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị và xây dựng các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của xã.

Đồng thời, Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU cũng “tiếp lửa” cho các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa vào đời sống để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thay vì chỉ phát triển theo chiều rộng.

Đặc biệt, một không gian phát triển mới đang mở ra cho khu vực kinh tế tư nhân khi xã Yên Phú lựa chọn khâu đột phá: Khai thác hiệu quả giá trị di tích khảo cổ Mái Đá Làng Vành gắn với phát triển du lịch sinh thái Hồ chứa nước Cánh Tạng. Đây sẽ là vùng dư địa trù phú để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ, thúc đẩy cơ cấu kinh tế dịch chuyển bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân và động lực từ chuyển đổi số, xã Yên Phú đang từng bước tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, trở thành một trong những động lực quan trọng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hồng Duyên