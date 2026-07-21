Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.
Theo nhandan.vn
Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính...
Ngày 21/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
baophutho.vn Ngày 21/7, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí...
baophutho.vn Sáng 21/7, Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân...
baophutho.vn Nhận thức rõ phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ...
Sáng 20/7, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng. Báo và...
Sáng 20/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí...