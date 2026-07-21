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Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tô Lâm Chủ tịch nước Tổng bí thư hội nghị phát biểu khai mạc Chiến lược sáng
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