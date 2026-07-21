Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

2026-07-21 20:14:00 Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính...

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương...

2026-07-21 16:40:00 Ngày 21/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

2026-07-21 12:35:00 baophutho.vn Ngày 21/7, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí...

Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

2026-07-21 12:12:00 baophutho.vn Sáng 21/7, Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân...

Yên Phú tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân

2026-07-21 07:25:00 baophutho.vn Nhận thức rõ phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ...

Phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV do Tổng Bí thư,...

2026-07-20 10:01:00 Sáng 20/7, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng. Báo và...