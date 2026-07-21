Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Thường trực Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Thanh Giang

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao Quyền Bộ trưởng Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Giang

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hoài Anh được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của các đồng chí; dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ thời gian qua; mong đồng chí Đỗ Thanh Bình với kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Giang

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường; nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm rất cao, việc tổ chức triển khai phải thực chất, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm”.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Giang

Thủ tướng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; theo đó, cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy vì sự nghiệp chung.

Cùng với đó, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với những công việc trong trung hạn và dài hạn.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Giang

Đồng thời, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, nhất là thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2; tập trung hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi và kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Nội vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn “sắp xếp bộ máy” sang giai đoạn “củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả”.

Trong đó, có những nhiệm vụ phải triển khai ngay trong tháng 7, như chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ để giải quyết triệt để vấn đề giao thoa chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của cán bộ cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chúc mừng các đồng chí được trao Quyết định tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Giang

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp cùng các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị; xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; có cơ chế thực chất, hiệu quả hơn để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng, trong đó có “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; xây dựng chính sách tạo việc làm bền vững, gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Thường trực Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động, kịp thời xử lý các “điểm nóng” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo bền vững; khẩn trương vận hành chính thức cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo bảo đảm “đúng-đủ-sạch-sống, thống nhất, dùng chung”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí cống hiến, đóng góp vào hoạt động và thành quả chung của các bộ, cơ quan và của Chính phủ.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Hải khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Thủ tướng Chính phủ; cam kết sẽ nỗ lực làm việc với trách nhiệm cao nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc hiệu quả, thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo nhandan.vn