Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Kỳ

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Kỳ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

Chi ủy Chi bộ Trường THCS Yên Kỳ dành thời gian nghiên cứu, xây dựng nội dung sát thực tiễn cho kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đảng bộ xã Yên Kỳ hiện có 43 chi bộ với 1.051 đảng viên, trong đó, có 27 chi bộ khu dân cư. Những năm qua, các chi bộ cơ bản duy trì nền nếp sinh hoạt, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ khu dân cư vẫn còn những hạn chế.

Nội dung sinh hoạt có thời điểm còn nặng về triển khai văn bản, việc thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn chưa nhiều; chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa đồng đều; vai trò tham gia đóng góp ý kiến của một số đảng viên chưa thực sự rõ nét. Xuất phát từ thực tiễn đó và bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Kỳ đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định rõ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc Đảng ủy xã tham dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ giúp kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng mà còn là giải pháp quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, nghị quyết của Đảng ủy tập trung vào những mục tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng chi bộ, từng cấp ủy viên. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các buổi sinh hoạt phải thực sự phát huy dân chủ, nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức Đảng; đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương”.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai nghị quyết là việc đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng sát cơ sở, sát nhiệm vụ. Thay vì dành phần lớn thời gian để phổ biến văn bản, nhiều chi bộ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các nghị quyết được ban hành theo hướng ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Tại Chi bộ Trường THCS Yên Kỳ, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Thầy giáo Vương Tiến Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ luôn xác định sinh hoạt Đảng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi kỳ sinh hoạt đều dành thời gian để đảng viên trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, các nghị quyết của chi bộ có tính khả thi cao và được cán bộ, giáo viên đồng thuận thực hiện”.

Cùng với đổi mới nội dung sinh hoạt, Đảng ủy xã cũng quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, phần mềm quản trị điều hành và các nền tảng số phục vụ sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp. Công tác bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, tạo điều kiện để các chi bộ tiếp cận phương thức quản lý, điều hành hiện đại, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao. Nền nếp sinh hoạt được duy trì nghiêm túc; vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy; tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt được nâng cao. Nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được đưa ra thảo luận, thống nhất giải quyết ngay từ chi bộ, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ thể hiện trong công tác xây dựng Đảng mà còn được phản ánh qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2025, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,6%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,02%; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Có thể khẳng định, việc ban hành và triển khai hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Yên Kỳ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Anh Thơ