Gần 600 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Sáng 7/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội có gần 600 đại biểu chính thức về dự.

Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất của Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn vừa qua; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí, Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí; thảo luận, thông qua chương trình, quy chế làm việc.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thông báo quyết định thành lập 4 trung tâm thảo luận.

Trong số các đại biểu về dự Đại hội, có 66 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII (chiếm 11,03%) và 503 đại diện Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trên cả nước (chiếm 84,11%).

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII cùng các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Về cơ cấu, có 379 đại biểu nam (63,38%), 219 đại biểu nữ (36,62%); có 542 đại biểu là đảng viên (90,65%); 17 đại biểu là tín đồ tôn giáo (2,84%); 126 đại biểu là người dân tộc thiểu số (21,07%). Đại hội lần này có đủ đại diện của 54 dân tộc tham dự.

Đại hội diễn ra theo tinh thần chuyển đổi số, mọi tài liệu đều được chuyển tới các đại biểu qua thiết bị di động thông minh.

Về độ tuổi, có 235 đại biểu dưới 45 tuổi (39,29%); 313 đại biểu từ 45-55 tuổi (52,34%); 50 đại biểu hơn 55 tuổi (8,36%). Đại biểu cao tuổi nhất là ông Huỳnh Văn Thòn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (68 tuổi). Đại biểu ít tuổi nhất là chị Hù Thu Hằng, 23 tuổi, hội viên nông dân chi Hội bản Sì Thâu Chải (xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu).​

Các đại biểu thảo luận tại tổ trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất.

Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều lệ Hội; thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; bầu Ban Chấp hành khóa IX.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo nhandan.vn