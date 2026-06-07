Đảng bộ xã Bằng Luân nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Người căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ xã Bằng Luân luôn xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Đảng ủy xã Bằng Luân rà soát, chuẩn bị tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Đảng bộ xã Bằng Luân hiện có 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 754 đảng viên. Trong bối cảnh nhiệm vụ chính trị ngày càng toàn diện, yêu cầu về chất lượng quản trị địa phương, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Danh Tuyên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng cho biết: “Đảng ủy xã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ là thực hiện yêu cầu của cấp trên mà còn xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của địa phương. Sinh hoạt phải thực chất, bàn đúng việc, giải quyết đúng vấn đề đặt ra ở cơ sở. Đặc biệt, sinh hoạt chuyên đề phải trở thành diễn đàn để đảng viên hiến kế, đề xuất giải pháp cho những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương”.

Thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/ĐU về tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ điểm và sinh hoạt chuyên đề điểm năm 2026. Các chi bộ được yêu cầu lựa chọn chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn; khắc phục tình trạng sinh hoạt dàn trải, nội dung chung chung, thiếu tính chiến đấu. Điểm mới trong cách làm của Bằng Luân là gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời liên hệ trực tiếp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, công tác dân vận, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và công tác xây dựng Đảng.

Đảng viên Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ xã tham gia sinh hoạt chuyên đề quý II về học tập phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Đảng ủy xã chú trọng từ khâu chuẩn bị. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy định hướng từ sớm; Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, gợi ý thảo luận; đảng viên được yêu cầu nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong gửi tài liệu, quản lý sinh hoạt cũng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các buổi sinh hoạt. Từ sự chỉ đạo thống nhất đó, nhiều chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tiêu biểu là Chi bộ cơ quan MTTQ Việt Nam xã được lựa chọn tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm quý II năm 2026 với chủ đề “Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Buổi sinh hoạt được tổ chức tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, nơi gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian đặc biệt ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên liên hệ sâu sắc hơn với trách nhiệm của mình trong công tác dân vận hiện nay.

Điều đáng ghi nhận là toàn bộ nội dung sinh hoạt đều hướng vào những vấn đề thực tiễn của địa phương. Từ việc vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế đến phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đều được đưa ra trao đổi, thảo luận thẳng thắn. Nhiều ý kiến tham luận đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Nguyễn Danh Tuyên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng cho biết thêm: “Thành công nhất của sinh hoạt chuyên đề không phải là một buổi sinh hoạt được tổ chức công phu mà là những chuyển biến sau sinh hoạt. Đó là sự thay đổi trong nhận thức của cán bộ, đảng viên; là tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với công việc; là những giải pháp cụ thể được triển khai vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Thực tế cho thấy, cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã Bằng Luân từng bước được nâng lên. Các nghị quyết của chi bộ được cụ thể hoá, sát thực tiễn; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phát huy; nhiều nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân”.

Có thể khẳng định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã cùng tinh thần đổi mới từ cơ sở, Bằng Luân từng bước xây dựng các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Anh Thơ