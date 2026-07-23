Giữ vững “nền tảng tư tưởng” sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Cuộc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được đánh giá là đợt kiện toàn tổ chức cơ sở có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là việc sáp nhập các đơn vị dân cư để tinh gọn bộ máy, đây còn là yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong công tác tư tưởng, dân vận và xây dựng sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Đồng thuận từ cơ sở

Theo phương án sắp xếp, toàn tỉnh có 141 xã, phường thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố; 7 xã không thực hiện do các thôn đã bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ. Tổng số 3.640 thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp, trong đó có 1.990 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, tỉnh hình thành 1.661 thôn, tổ dân phố mới, giảm 1.979 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh giảm còn 3.070 đơn vị. Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị giữ nguyên 80 thôn, tổ dân phố do có các yếu tố đặc thù về địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư phân tán hoặc có bản sắc văn hóa riêng.

Quy mô sắp xếp rất lớn, song quá trình triển khai diễn ra ổn định, không phát sinh điểm nóng, không làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức Đảng và chính quyền ở cơ sở. Ngay sau khi phương án sắp xếp được ban hành, các Đảng ủy xã, phường đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, đối thoại trực tiếp với cán bộ cơ sở; thành lập các tổ công tác xuống từng địa bàn để tuyên truyền, giải thích những nội dung mới, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã An Nghĩa làm việc với Chi bộ thôn Bảy sau sắp xếp.

Một trong những vấn đề được nhiều địa phương đặc biệt quan tâm là những cán bộ thôi giữ chức danh sau sắp xếp. Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, sẽ dễ nảy sinh tâm lý băn khoăn, ảnh hưởng đến khối đoàn kết ở cơ sở.

Ông Bùi Văn Vừng - Bí thư Chi bộ thôn Nam Sơn, xã Thượng Cốc cho biết: “Khi biết sẽ sáp nhập khu dân cư, một số đảng viên cũng có tâm lý lo lắng vì địa bàn rộng hơn, số lượng đảng viên tăng, nhiều cán bộ thôi giữ chức vụ. Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề để trao đổi thẳng thắn, phân tích rõ ý nghĩa của việc sắp xếp. Khi mọi người hiểu đây là chủ trương lớn nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả thì đều đồng thuận, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới hoặc bàn giao công việc”.

Không chỉ tuyên truyền trong tổ chức Đảng, nhiều địa phương còn phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào lợi ích lâu dài của việc sắp xếp. Đồng thời khẳng định quyền lợi của người dân không bị ảnh hưởng; các thủ tục hành chính, hoạt động cộng đồng vẫn được duy trì thông suốt.

Thực tế cho thấy, điều người dân quan tâm không phải là tên gọi mới của thôn, tổ dân phố mà là chất lượng phục vụ sau sắp xếp có tốt hơn hay không. Bà Bùi Thị Phúc, người dân thôn Chạo Lựng, xã Dũng Tiến chia sẻ: “Lúc đầu chúng tôi cũng băn khoăn vì sáp nhập thì địa bàn rộng hơn, sợ việc họp dân hay giải quyết công việc sẽ bất tiện. Nhưng sau khi được cán bộ giải thích, thấy bộ máy vẫn hoạt động bình thường, cán bộ thường xuyên xuống cơ sở nên bà con rất yên tâm”.

Nhiều địa phương đã duy trì các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; công khai phương án bố trí cán bộ, chế độ, chính sách đối với những người thôi giữ chức danh. Chính sự minh bạch ấy đã góp phần tạo niềm tin trong cán bộ và Nhân dân.

Xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Theo thống kê, quá trình sắp xếp được triển khai đúng lộ trình, các chi bộ sau hợp nhất nhanh chóng kiện toàn cấp ủy, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế hoạt động và duy trì nền nếp sinh hoạt ngay từ những tháng đầu.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Lương Sơn trao các quyết định về tổ chức bộ máy tổ dân phố Cửu Long sau sắp xếp.

Việc các chi bộ nhanh chóng kiện toàn tổ chức cho thấy, công tác tư tưởng không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà còn gắn với giải quyết quyền lợi chính đáng của cán bộ và người dân. Một trong những bài học được các địa phương rút ra là phải phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Nhiều cán bộ sau khi thôi giữ chức danh vẫn tiếp tục tham gia các tổ hòa giải, ban công tác mặt trận, tổ an ninh cơ sở, tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua.

Đồng chí Bùi Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú cho rằng: “Điều quan trọng nhất là cán bộ phải hiểu đúng chủ trương thì mới tuyên truyền được cho dân. Chúng tôi xác định không để bất cứ cán bộ nào mang tâm tư kéo dài. Những trường hợp còn băn khoăn đều được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để tháo gỡ. Khi cán bộ đồng thuận thì người dân cũng rất đồng thuận”.

Cùng với chú trọng công tác tư tưởng, các xã, phường cũng khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời, các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa vẫn được duy trì liên tục. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tạo đồng thuận trước khi triển khai sắp xếp.

Thực tiễn cho thấy, sau những thay đổi về tổ chức là sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khi cấp ủy biết lắng nghe, đối thoại, tôn trọng và giải quyết thấu đáo những tâm tư chính đáng của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận sẽ được củng cố.

Đinh Thắng