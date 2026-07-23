Khi cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân

Trong công tác lãnh đạo, quản lý và vận động Nhân dân, đối thoại là phương thức quan trọng hàng đầu để “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Nhận thức được nhiệm vụ này, ngay từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đã diễn ra thường xuyên với tinh thần lắng nghe, cầu thị và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đề cao tinh thần công khai, dân chủ

Trung tuần tháng 7/2026, UBND xã Xuân Lũng tổ chức một cuộc đối thoại với người dân. Tại đây, cán bộ UBND xã phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lâm Thao cùng vận động, thuyết phục người dân chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ (khu 4 Xuân Huy cũ), nay là thôn An Thọ. Các cơ quan chuyên môn đã thông tin đến người dân về mục tiêu, ý nghĩa của dự án, căn cứ pháp lý của việc thu hồi đất, giải thích rõ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ cũng như quyền, nghĩa vụ của hộ dân có đất bị thu hồi.

UBND xã Xuân Lũng tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe nhưng đúng pháp luật, đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người đại diện theo ủy quyền; trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung còn vướng mắc; đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng đất chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các bước đối thoại được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đại diện các hộ dân bị thu hồi đất đã đồng thuận về phương pháp, cách thức tiến hành. Đây cũng là cơ sở để UBND xã tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đối với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Được biết, thời gian qua, nhờ chú trọng tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lũng triển khai thuận lợi, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Bám nắm cơ sở từ kiến nghị của Nhân dân

Chiều 14/7, đoàn công tác của UBND xã Minh Hòa do đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa một số nội dung trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, đoàn đã nắm bắt hiện trạng một số hộ gia đình đề nghị nâng, hạ cốt nền và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra các tuyến giao thông thuộc thôn Trại Thưởng, nắm bắt hiện trạng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Minh Đức và Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Lập.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến từ cơ sở, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã.

Còn tại xã Minh Đài, UBND xã cũng có cách làm việc hiệu quả và thiết thực. Đó là tổ chức đối thoại với các thôn sau sắp xếp nhằm đánh giá tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã nghe các trưởng thôn báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động sau sắp xếp, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý địa bàn. Sau đó, cùng trao đổi, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn trong giai đoạn mới.

Cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài tổ chức đối thoại với các thôn sau sắp xếp, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình các khu dân cư.

Cuộc đối thoại được tổ chức ngay sau khi các thôn hoàn thành việc sắp xếp, nhờ đó, lãnh đạo xã Minh Đài kịp thời nắm bắt được tình hình, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn. Lãnh đạo xã đề nghị các thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Minh Đài ngày càng phát triển.

Có thể thấy, các hoạt động đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân là cách làm thiết thực hiện nay ở cơ sở để lãnh đạo cấp xã, phường trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Trong bối cảnh vừa hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, việc tổ chức đối thoại với Nhân dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các thôn sau sắp xếp, giúp ổn định hoạt động của hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Tự