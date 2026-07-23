Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 23/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo đại diện các cơ quan hữu quan và một số địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố 5 Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Cụ thể gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ tới 5 đồng chí, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của cán bộ, ngày 17/7/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất phân công, điều động 5 đồng chí nhận nhiệm vụ công tác mới. Các đồng chí được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào các kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đối với đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cần cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; chủ động, tích cực tham mưu định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược và các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội.

Đối với các cơ quan, các địa phương tiếp nhận cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí là người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhận quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, tin tưởng phân công nhiệm vụ mới; đồng chí trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí chuyển đến công tác; cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy nơi các đồng chí đã công tác, đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh được giao nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cương vị được giao, đồng chí xin hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và tư duy chiến lược theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu kịp thời, có chất lượng các chủ trương, định hướng lớn và hoàn thiện thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần nêu gương, tận tụy, khách quan, cầu thị, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các địa phương, bộ, ngành và thực tiễn cuộc sống để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các quyết sách có tính chiến lược, phù hợp với hệ thống chính trị và chính quyền các cấp.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan, cùng sự đoàn kết, đồng hành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo TTXVN