Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 23/7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu kết luận buổi giám sát.

Sau khi hợp nhất, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm số phòng chuyên môn từ 17 xuống còn 7 phòng, số đơn vị sự nghiệp từ 6 xuống còn 2 đơn vị, biên chế giảm từ 251 người xuống còn 189 người. Cùng với đó, Sở đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ”; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trong thực thi nhiệm vụ. Mọi chủ trương quan trọng đều được thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết và phát huy trí tuệ tập thể. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị được thực hiện đúng quy định; 100% phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý đúng thời hạn.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị Sở tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả thực thi công vụ. Đồng thời, tiếp tục nêu cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận những kết quả Sở KH&CN đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt sau khi sắp xếp, hợp nhất tổ chức, bộ máy.

Đồng chí đề nghị, Sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát sinh; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cơ quan.

Cùng với đó, đơn vị cần thường xuyên sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hiệu quả giải quyết công việc.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên