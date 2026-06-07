Làm chủ “trận địa số”

Điểm mới của giai đoạn hiện nay là mặt trận tư tưởng đã dịch chuyển rất mạnh lên không gian số; thông tin giả, sai lệch, luận điệu xuyên tạc có thể được lan truyền gần như ngay lập tức và cùng lúc đến hàng triệu người. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải giữ vững thế chủ động; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong và chủ công của các lực lượng nòng cốt; tập trung xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; xây dựng không gian số văn minh, an toàn. Đây cũng chính là những giải pháp đã và đang được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt để đổi mới toàn diện nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; hướng tới mục tiêu - làm chủ “trận địa số”.

Bài 1: Xây dựng không gian số tỉnh Phú Thọ văn minh, an toàn

Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 4 triệu dân, không gian số đã mở ra rộng khắp với 98% diện tích phủ sóng 4G, toàn tỉnh có 3,6 triệu thuê bao di động, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng mạng Internet cáp quang đạt 86%. Trước sự phát triển mạnh mẽ, bùng nổ của mạng xã hội, yêu cầu xây dựng không gian số văn minh, an toàn càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành.

Nhận diện thách thức

Theo số liệu thống kê của Trung tâm 186 (Bộ tư lệnh 86), trong quý I/2026 đã phát hiện 277.017 tin bài trên không gian mạng liên quan đến địa bàn tỉnh Phú Thọ, thu hút hơn 2,1 triệu lượt tương tác. Trong đó, thông tin tích cực và trung lập chiếm xu thế chủ đạo (99,89%), tỷ lệ thông tin tiêu cực thấp (49 tin bài, chiếm 0,017%) thu hút hơn 60.189 lượt tương tác.

Thông tin tiêu cực chủ yếu liên quan đến quá trình thu hồi đất, giải quyết khiếu nại, công tác quản lý dự án đầu tư, xử lý vi phạm giao thông, hoạt động khai thác tài nguyên và xử lý vi phạm pháp luật; vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được đăng tải kèm theo luận điệu xuyên tạc, cắt ghép, bóp méo sự thật nhằm kích động dư luận và gây mất niềm tin vào chính quyền địa phương.

Trong đó đáng chú ý các nội dung như đăng tải thông tin xuyên tạc quá trình cưỡng chế, thu hồi đất là sai quy định tại khu đô thị Hùng Vương (phường Phúc Yên) để giao cho doanh nghiệp thu hút nhiều bình luận tiêu cực, làm gia tăng nghi ngờ, hoài nghi đối với chính quyền, lãnh đạo địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Hoặc thông tin về việc cầu sông Lô trơ lõi thép đã thu hút một số bình luận tiêu cực cho rằng công tác điều tra của cơ quan chức năng chưa kịp thời, tính hiệu quả không cao và chưa giải quyết triệt để vấn đề.

Lực lượng an ninh hướng dẫn cán bộ xã Mường Bi cách thức nhận diện tin giả, các trang tin phản động.

Nhận diện những thủ đoạn chống phá mới hiện nay, Thượng tá Bùi Mạnh Hà - Phó Chính ủy Trung tâm 186 (Bộ Tư lệnh 86) nhấn mạnh: Lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng đang được đẩy mạnh tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, các đối tượng phản động, chống phá đã có các bài viết cài cắm một số luận điệu, bình luận như đây là những cuộc thanh trừng phe phái, đấu đá nội bộ để tranh chức, đoạt quyền; tình trạng tham nhũng diễn ra tại hầu hết các cấp trong bộ máy Nhà nước Việt Nam tạo tâm lý hoài nghi, gây mất niềm tin trong Nhân dân.

Đặc biệt gần đây các thế lực phản động đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo ra các nội dung giả mạo hình ảnh, video, giọng nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch cũng đã gia tăng các hoạt động chống phá cả trong và ngoài nước, như tổ chức Việt Tân thường xuyên sử dụng các thông tin từ các tổ chức phi chính phủ có quan điểm chính trị đối lập để tung thông tin chống phá, xuyên tạc tình hình Việt Nam.

Trong thời đại kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhà nhà có mạng wifi, người người dùng mạng xã hội thì chỉ một ngọn lửa nhỏ tin giả có thể gần như ngay lập tức làm bùng lên đám cháy lớn. Thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong bối cảnh mới càng vì thế mà trở nên khó khăn. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của lực lượng, trước tiên là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an.

Quyết liệt ngăn chặn thông tin xấu độc

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh trên không gian mạng, Công an xã Tam Hồng đã chủ động nắm tình hình, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp liên quan đến hoạt động tham gia hội, nhóm phản động, chống đối trên mạng xã hội.

Thượng tá Cao Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Tam Hồng cho biết: Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã đã phát hiện 8 tài khoản Facebook của công dân đang cư trú trên địa bàn tham gia với tư cách là thành viên trong các hội, nhóm phản động, chống đối. Công an xã đã tiến hành truy vết, xác minh và tổ chức làm việc trực tiếp với các trường hợp đang có mặt tại địa phương. Tại các buổi làm việc, các công dân là chủ các tài khoản Facebook đều thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết trong quá trình sử dụng mạng xã hội, do thiếu cảnh giác, chủ quan nên đã vô tình tham gia làm thành viên của các hội, nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng.

Qua xác minh, Công an xã Tam Hồng xác định đây đều là vi phạm lần đầu; không có mục đích, động cơ chống phá, chưa có hoạt động đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung xấu độc, chưa liên hệ, trao đổi với các thành viên hoặc quản trị viên của các hội, nhóm; đồng thời không nhận thức được việc tài khoản Facebook cá nhân đang là thành viên của các hội, nhóm phản động. Do đó, đơn vị đã giáo dục, nhắc nhở, phân tích rõ hậu quả, tác hại của việc tham gia các hội, nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các công dân đều tự nguyện rời khỏi các hội, nhóm phản động, viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Hội Thịnh làm việc với cá nhân có tài khoản facebook tham gia các hội, nhóm phản động.

Để giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng, cùng với Công an xã Tam Hồng, lực lượng Công an các xã, phường, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, bóc gỡ thông tin xấu độc.

Theo số liệu của Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2025, qua công tác rà soát đã phát hiện, tấn công, vô hiệu hoá 642 cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân; gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở 372 trường hợp, xử phạt hành chính 30 cá nhân với tổng số tiền trên 202 triệu đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, đã phát hiện, tấn công vô hiệu hoá 188 trường hợp cá nhân sử dụng internet, mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân; đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp với tổng số tiền hơn 67 triệu đồng.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin ” quy định: Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với việc đăng tải, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật và khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.

Chung tay xây dựng “Niềm tin số Đất Tổ”

Tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, qua rà soát, thống kê hiện có hàng trăm hội nhóm, trang fanpage và hàng trăm KOL (người có sức ảnh hưởng) nổi tiếng có lượng truy cập, theo dõi lớn. Cụ thể như trang Hóng Biến Phú Thọ New có 177 nghìn người theo dõi, Hóng Biến Hoà Bình News có 109 nghìn người theo dõi; nhóm công khai như Vĩnh Phúc 24h có hơn 48 nghìn thành viên. Với số lượng thành viên và người theo dõi đông đảo như vậy, KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm chính là những “người dẫn đường” trong không gian số hiện nay.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ KOL, ngay sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập, tháng 9/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Công an tỉnh Phú Thọ đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng. Tổ chức cho các KOL, quản trị viên các trang, kênh hội nhóm ký cam kết về việc thực hiện Luật An ninh mạng và trách nhiệm cá nhân khi tham gia mạng xã hội.

Đội ngũ KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm ký cam kết thực hiện Luật An ninh mạng và trách nhiệm cá nhân khi tham gia mạng xã hội.

Sau cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, đội ngũ KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm được nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cũng như ý thức chính trị, xã hội; đã tích cực đăng tải, lan toả thông tin tích cực trên các trang, nhóm quản lý. Đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng an ninh Công an tỉnh để kịp thời trao đổi, phản ánh những thông tin tiêu cực, sai lệch cho cơ quan nắm bắt, xử lý cũng như được định hướng việc lan toả thông tin tích cực, chống tin giả, tin sai lệch sự thật.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn, tháng 3/2026, Công an tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”. Câu lạc bộ (CLB) là nơi gắn kết các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm cùng chung tay lan toả những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

CLB hoạt động dưới sự định hướng của Liên minh Niềm tin số quốc gia do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng, với nguyên tắc minh bạch, linh hoạt, năng động và hiệu quả. Ngay trong đợt Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng vừa qua, các thành viên CLB “Niềm tin số Đất Tổ” đã sản xuất hàng trăm tin, bài, video quảng bá nét đẹp văn hoá truyền thống từ Lễ hội Đền Hùng. Qa đó, góp phần giúp cho Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tiếp tục được khắc sâu, nét đẹp văn hoá đất Tổ được lan toả sâu rộng.

Trong bối cảnh thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, khó nắm bắt, nhận diện như hiện nay, bên cạnh việc xây dựng không gian số văn minh, an toàn, Phú Thọ xác định cần làm chủ trận địa thông tin, chủ động dẫn dắt tư tưởng.

(Còn nữa)

Dương Liễu