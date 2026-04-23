Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang

Chiều 23/4, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Phú Thọ đã có buổi tiếp và làm việc với BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất các nội dung phối hợp trọng tâm giữa hai địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, Ma Thế Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, đặc biệt là trong không khí thiêng liêng hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Nhấn mạnh những nét tương đồng về địa lý và văn hóa truyền thống, đồng chí Hầu A Lềnh mong muốn hai tỉnh tăng cường hợp tác liên vùng, đặc biệt là trong đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và khai thác tiềm năng du lịch - văn hóa. Tuyên Quang kỳ vọng Phú Thọ với vị thế cửa ngõ vùng Thủ đô sẽ hỗ trợ liên kết vùng để thúc đẩy kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao bức tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo sau sáp nhập địa giới hành chính, cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết trụ cột của Trung ương, các quy hoạch ngành, vùng, tỉnh liên quan. Đồng chí cho biết, Phú Thọ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó liên kết vùng là giải pháp trọng tâm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao bánh trà phổ nhĩ được làm từ nguyên liệu chè Shan tuyết Tuyên Quang tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở thống nhất cao, lãnh đạo hai tỉnh quyết định thành lập nhóm công tác chung để cụ thể hóa các nội dung hợp tác và định kỳ rút kinh nghiệm. Giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ biên bản ghi nhớ để xây dựng kế hoạch chi tiết trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”. Hoàn thiện chương trình hợp tác tổng thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong tháng 5/2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng trước ngày Giỗ Tổ.

Trước đó, Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Trong chương trình công tác, BTV Tỉnh ủy hai địa phương cũng đã thăm và làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đinh Vũ