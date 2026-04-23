Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh giám sát tại Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, sáng 23/4, đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Làm việc với đoàn có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo Báo cáo của đoàn công tác, trong thời điểm giám sát từ tháng 7/2025 đến nay, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết quan trọng, trụ cột của Trung ương; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Chương trình hành động về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác với nội dung thực hiện cụ thể cho toàn khóa và hằng năm.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt đảng; quan tâm phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ; thực hiện giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm.

Về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, nâng cấp hạ tầng số theo lộ trình chiến lược chuyển đổi số báo chí, đưa hệ thống quản trị nội dung số vào sản xuất báo in, báo điện tử; 100% cán bộ, phóng viên sử dụng thành thạo thiết bị và phần mềm báo chí số.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các tài liệu phục vụ đoàn công tác của Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; ghi nhận tập thể Đảng ủy cơ quan có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai các nghị quyết bài bản, nền nếp, sáng tạo và đạt nhiều kết quả rõ nét trên các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đầu tư chiều sâu cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Duy Thành