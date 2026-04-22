Giám sát chuyên đề đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc

Ngày 22/4, Đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc với 4 nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Bùi Quang Điệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát số 22 chủ trì buổi giám sát.

Đoàn giám sát số 22 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết, bảo đảm sát với thực tiễn địa phương. Công tác quán triệt, học tập nghị quyết được triển khai nghiêm túc, với 100% cán bộ, đảng viên tham gia, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị.

Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, bộ máy từng bước kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân được nâng lên.

Kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt trên 3.300 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt trên 98%. Thực hiện Nghị quyết số 57, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước triển khai các mô hình chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện Đoàn giám sát số 22 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Đoàn giám sát số 22 tham quan Nhà Văn hóa thôn Đồng Bùa.

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã; thăm mô hình trồng, sản xuất trà hoa vàng và Nhà văn hóa thôn Đồng Bùa.

Kim Liên